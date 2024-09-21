不是吃的！陸客來台瘋買「1夢幻品」、日韓也掃貨　老闆狂背景曝

觀光署統計，今年1至7月來台旅客已經超過435萬人次，較去年同期增加了34.7%！雖然台灣以美食聞名國際，牛軋餅、奶油酥餅、鳳梨酥等糕點，更是外籍遊客必買回國當伴手禮的台灣味。不過，一名陸客分享，她遊台的戰利品不是吃的，而是一把剪刀，大讚是夢幻逸品，引發討論。文具老闆的超狂背景也跟著曝光了。
中國網友在小紅書分享，自己去台灣旅遊，一下飛機先去的地方就是文具店，表示她先前曾在網路見到台灣「禮拜文房具」出品的剪刀，藉著到台灣旅遊，按圖索驥找到其位在台北捷運六張犁站附近的小店，直呼自己連跑了兩趟，才買齊所有喜歡的文具，大讚其中一款霧面黑色剪刀根本是「神仙文具」。此外，她也很喜歡在誠品買到的plotter手帳本等文具。
貼文引發討論，釣出不少同好分享入手的同款台灣剪刀，有人還「包色」，一次收齊金、黑兩色。同好留言分享使用心得，「這把剪刀我也有一把，我就是當日常剪刀用，有顏值還超級好用」、「禮拜的剪刀是真的神仙啊！我用了十年還是跟新的一樣」、「懂逛，這家可有名了，文具控都知道」，更有人提到日本和韓國人也很喜歡，指定必買。
該家文具店在Google上擁有超過700則評論、4.7顆星（滿分5顆星）的高評價，曾到訪的網友留言稱讚「主要以文具為主，裝潢風格很有味道，蠻適合花一點時間在這裡尋寶」、「店員服務態度也蠻好，不會太主動推銷，可以逛的蠻舒服的」、「店內氛圍感很好，東西也很有質感，每樣都讓人想帶走」。
文具店老闆大有來頭 人稱設計界神鵰俠侶
事實上，這家文具店在台灣小有名氣，創辦人蔡孟仰（Marco）受到文具控太太Karen的影響，兩人在2013年一起在大安區樂利街開文具店，走復古創新風格，賣質感文具，期待藉此傳達更多美感和溫度。而上述在小紅書爆紅的剪刀，正是其最知名的自製商品。
被稱設計界「神鵰俠侶」的蔡孟仰夫妻，除了開文具店外，也一塊創立許多品牌，從品牌視覺設計公司ADC STUDIO、琥泊茶苑和ROUND ROUND陶藝複合空間，商品也透過網路行銷至海外。
不過，要特別注意，該款小紅書爆紅的剪刀不可寄送日本、西班牙、葡萄牙、英國、法國、德國、荷蘭、比利時、奧地利、波蘭等國喔。
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貼文引發討論，釣出不少同好分享入手的同款台灣剪刀，有人還「包色」，一次收齊金、黑兩色。同好留言分享使用心得，「這把剪刀我也有一把，我就是當日常剪刀用，有顏值還超級好用」、「禮拜的剪刀是真的神仙啊！我用了十年還是跟新的一樣」、「懂逛，這家可有名了，文具控都知道」，更有人提到日本和韓國人也很喜歡，指定必買。
該家文具店在Google上擁有超過700則評論、4.7顆星（滿分5顆星）的高評價，曾到訪的網友留言稱讚「主要以文具為主，裝潢風格很有味道，蠻適合花一點時間在這裡尋寶」、「店員服務態度也蠻好，不會太主動推銷，可以逛的蠻舒服的」、「店內氛圍感很好，東西也很有質感，每樣都讓人想帶走」。
文具店老闆大有來頭 人稱設計界神鵰俠侶
事實上，這家文具店在台灣小有名氣，創辦人蔡孟仰（Marco）受到文具控太太Karen的影響，兩人在2013年一起在大安區樂利街開文具店，走復古創新風格，賣質感文具，期待藉此傳達更多美感和溫度。而上述在小紅書爆紅的剪刀，正是其最知名的自製商品。
被稱設計界「神鵰俠侶」的蔡孟仰夫妻，除了開文具店外，也一塊創立許多品牌，從品牌視覺設計公司ADC STUDIO、琥泊茶苑和ROUND ROUND陶藝複合空間，商品也透過網路行銷至海外。
不過，要特別注意，該款小紅書爆紅的剪刀不可寄送日本、西班牙、葡萄牙、英國、法國、德國、荷蘭、比利時、奧地利、波蘭等國喔。