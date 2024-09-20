陳喬恩飛大馬結婚「被拍到了」！《王子變青蛙》茼蒿當伴郎超感人

陳喬恩跟Alan（曾偉昌）將於9月22日回到定情地「馬來西亞蘭卡威」舉辦海島婚禮，今（20）日她跟老公被拍到在新加坡轉機至蘭卡威；婚宴伴娘屆時由七朵花成員：趙小僑、賴薇如、邱緯芬、屈旻潔擔任的機率極高，《王子變青蛙》的好搭檔「茼蒿」明道、鄭元暢以及賴薇如的老公傳出是伴郎人選，陳正飛則為婚禮主持人。
因節目結緣 陳喬恩、Alan交往5年互許終身
Alan是馬來西亞富二代，2019年在陸綜《女兒們的戀愛》認識陳喬恩，2人同年12月官宣戀愛，疫情期間他陪女方來台，同居生活甜蜜穩定，當Alan受邀在民生社區公園創作壁畫、在台展開藝術家活動時，陳喬恩幾乎都會現身低調捧場；她近期則到大陸拍戲，老公也是愛相隨，夫妻黏TT分不開。
2022年3月31日，他們於台北市大安區戶政事務所登記結婚；日前傳出2人將回到定情地「馬來西亞蘭卡威」補辦海島婚禮，陳喬恩經紀人日前向《NOWnews今日新聞》證實消息，「喬恩非常謝謝大家的關心，9月的確有這樣的規劃，地點會是在蘭卡威這個對他們夫妻來說很有意義的地方，因為那是他們當初決定在一起的小島，婚禮會是走小島溫馨婚禮路線，主要邀請的對象會是他們夫妻倆的親密藝人朋友以及好朋友們。非常謝謝大家一直很關心和祝福喬恩喔，屆時會再跟大家分享更多的喜悅，謝謝～」
賓客星光熠熠 七朵花、明道、鄭元暢傳出是伴娘伴郎
他們將在22日舉辦婚宴，陳喬恩、Alan、賴薇如、陳正飛今（20）日被拍到在新加坡轉機，隨後抵達蘭卡威，傳出明道、鄭元暢、賴薇如老公會是伴郎，七朵花成員趙小僑、賴薇如、邱緯芬、屈旻潔則是伴娘，陳正飛則是主持人，安以軒、夏于喬、劉芸也都是受邀名單。
《王子變青蛙》茼蒿見證愛情 「單均昊、葉天瑜CP」成經典
其實明道會傳出當伴郎，早在9月9日就有端倪，他當時出席活動被問到「會包多少」，明道沒有說出數字，而是拐彎說：「喬恩我相信她不是很缺錢的人啦，我覺得錢對她來說的意義不是特別大，所以我可能會用別的方式（祝福她）。」還透露陳喬恩親自致電「要檔期」而非透過喜帖告知結婚，「阿明，我要辦婚禮，有沒有空」，所以明道當伴郎的機率應該不小。
明道跟陳喬恩是在2005年拍攝《王子變青蛙》結識，2人飾演的單均昊（茼蒿）、葉天瑜相愛相殺，王子般的愛情故事，在當年受到許多人喜愛，觀眾亦十分入戲，希望他們能假戲真做，但事實證明非如此，2人至今仍以兄弟互稱；如今各自有歸宿，粉絲也是送上祝福。
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Alan是馬來西亞富二代，2019年在陸綜《女兒們的戀愛》認識陳喬恩，2人同年12月官宣戀愛，疫情期間他陪女方來台，同居生活甜蜜穩定，當Alan受邀在民生社區公園創作壁畫、在台展開藝術家活動時，陳喬恩幾乎都會現身低調捧場；她近期則到大陸拍戲，老公也是愛相隨，夫妻黏TT分不開。
2022年3月31日，他們於台北市大安區戶政事務所登記結婚；日前傳出2人將回到定情地「馬來西亞蘭卡威」補辦海島婚禮，陳喬恩經紀人日前向《NOWnews今日新聞》證實消息，「喬恩非常謝謝大家的關心，9月的確有這樣的規劃，地點會是在蘭卡威這個對他們夫妻來說很有意義的地方，因為那是他們當初決定在一起的小島，婚禮會是走小島溫馨婚禮路線，主要邀請的對象會是他們夫妻倆的親密藝人朋友以及好朋友們。非常謝謝大家一直很關心和祝福喬恩喔，屆時會再跟大家分享更多的喜悅，謝謝～」
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他們將在22日舉辦婚宴，陳喬恩、Alan、賴薇如、陳正飛今（20）日被拍到在新加坡轉機，隨後抵達蘭卡威，傳出明道、鄭元暢、賴薇如老公會是伴郎，七朵花成員趙小僑、賴薇如、邱緯芬、屈旻潔則是伴娘，陳正飛則是主持人，安以軒、夏于喬、劉芸也都是受邀名單。
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其實明道會傳出當伴郎，早在9月9日就有端倪，他當時出席活動被問到「會包多少」，明道沒有說出數字，而是拐彎說：「喬恩我相信她不是很缺錢的人啦，我覺得錢對她來說的意義不是特別大，所以我可能會用別的方式（祝福她）。」還透露陳喬恩親自致電「要檔期」而非透過喜帖告知結婚，「阿明，我要辦婚禮，有沒有空」，所以明道當伴郎的機率應該不小。
明道跟陳喬恩是在2005年拍攝《王子變青蛙》結識，2人飾演的單均昊（茼蒿）、葉天瑜相愛相殺，王子般的愛情故事，在當年受到許多人喜愛，觀眾亦十分入戲，希望他們能假戲真做，但事實證明非如此，2人至今仍以兄弟互稱；如今各自有歸宿，粉絲也是送上祝福。