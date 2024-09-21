45歲陳喬恩嫁富二代暖男！脫鞋給她取暖　曾偉昌根本在寵小公主

45歲女星陳喬恩2022年閃嫁小9歲馬來西亞富二代、新銳藝術家Alan（曾偉昌），明（22）日將在定情地蘭卡威舉辦婚禮，並請來七朵花、明道、鄭元暢等好友擔任伴娘、伴郎。陳喬恩與曾偉昌交往相戀至今近5年，兩人也不時PO照曬恩愛，據了解，曾偉昌雖然家境優渥，但完全沒有豪門公子哥氣息，還因天涼怕她冷直接脫球鞋給她穿、更親自下廚宴請女方好友，對陳喬恩百般呵護，根本把她當成小公主在寵。
曾讚陳喬恩很有趣 曾偉昌寵妻無上限
陳喬恩與曾偉昌於2020年在大陸實境節目《女兒們的戀愛》中相識，沒多久就傳出兩人相戀，據了解，曾偉昌是藝術家出身，喜愛繪畫、健身、打高爾夫球、做菜，他曾在節目上透露從事健康食品研發事業，有網友爆料他家世背景相當好，不僅坐擁好幾座莊園和豪宅，還有私人直升機，稱他是大馬超級富二代，不過曾偉昌本人對此相當低調，還曾回應「我是一個普通人」。
曾偉昌以「小辣椒」形容陳喬恩，坦言認識對方後畫風變得越來越明亮，「我比較無聊，她比較有趣，給我很多靈感。」在與陳喬恩交往後，曾偉昌也始終不避諱與女友公開放閃，對陳喬恩的疼愛也一一露餡，除了因為疫情關係，與陳喬恩愛相隨來台灣定居，某次兩人外出，陳喬恩穿卡通拖鞋，但因為天氣嚴寒，陳喬恩怕冷，貼心的曾偉昌就脫下球鞋給對方穿上，自己則勉強穿著憋腳的拖鞋。
陳喬恩嘆煮飯要天分 炫耀老公廚藝太厲害
愛好藝術的他也擅長廚藝，曾在2年前的春節時大展身手，陳喬恩邀昔日「七朵花」成員趙小僑、賴薇如等一票友人來家裡吃飯，但掌廚的不是陳喬恩，而是曾偉昌！曝光的照片，身材壯碩的曾偉昌繫著圍裙，在廚房忙進忙出，準備10人份的晚餐，而陳喬恩則拿著一杯紅酒在旁錄影，表情悠然自得，笑說：「今天私廚要下廚，我什麼都不會欸，我來開酒喝好了！」
陳喬恩後來PO出一桌菜色，當時還是男友的曾偉昌所料理的牛排、龍蝦、干貝、燉飯都是頗花工夫的食物，她以幸福的口吻說：「特別感謝我家私廚也太厲害了吧...所以說煮飯這種事情也是天分，像我煎蛋翻面都要看運氣，嘴又挑又不洗碗的人，真是好口福啊！」也讓外界見識到曾偉昌對陳喬恩寵溺的程度。
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陳喬恩與曾偉昌於2020年在大陸實境節目《女兒們的戀愛》中相識，沒多久就傳出兩人相戀，據了解，曾偉昌是藝術家出身，喜愛繪畫、健身、打高爾夫球、做菜，他曾在節目上透露從事健康食品研發事業，有網友爆料他家世背景相當好，不僅坐擁好幾座莊園和豪宅，還有私人直升機，稱他是大馬超級富二代，不過曾偉昌本人對此相當低調，還曾回應「我是一個普通人」。
曾偉昌以「小辣椒」形容陳喬恩，坦言認識對方後畫風變得越來越明亮，「我比較無聊，她比較有趣，給我很多靈感。」在與陳喬恩交往後，曾偉昌也始終不避諱與女友公開放閃，對陳喬恩的疼愛也一一露餡，除了因為疫情關係，與陳喬恩愛相隨來台灣定居，某次兩人外出，陳喬恩穿卡通拖鞋，但因為天氣嚴寒，陳喬恩怕冷，貼心的曾偉昌就脫下球鞋給對方穿上，自己則勉強穿著憋腳的拖鞋。
陳喬恩嘆煮飯要天分 炫耀老公廚藝太厲害
愛好藝術的他也擅長廚藝，曾在2年前的春節時大展身手，陳喬恩邀昔日「七朵花」成員趙小僑、賴薇如等一票友人來家裡吃飯，但掌廚的不是陳喬恩，而是曾偉昌！曝光的照片，身材壯碩的曾偉昌繫著圍裙，在廚房忙進忙出，準備10人份的晚餐，而陳喬恩則拿著一杯紅酒在旁錄影，表情悠然自得，笑說：「今天私廚要下廚，我什麼都不會欸，我來開酒喝好了！」
陳喬恩後來PO出一桌菜色，當時還是男友的曾偉昌所料理的牛排、龍蝦、干貝、燉飯都是頗花工夫的食物，她以幸福的口吻說：「特別感謝我家私廚也太厲害了吧...所以說煮飯這種事情也是天分，像我煎蛋翻面都要看運氣，嘴又挑又不洗碗的人，真是好口福啊！」也讓外界見識到曾偉昌對陳喬恩寵溺的程度。