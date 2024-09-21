周思齊引退／誠泰球迷都回來了！三本柱許竹見、林恩宇等強投歸位

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▲許竹見、李明進等球員，參加周思齊引退儀式活動。（圖／吳政紘攝）

中職中信兄弟周思齊今（21）日進行引退活動，賽前誠泰Cobras的球員到場參觀大巨蛋，林恩宇11號時期可說是以誠泰王牌之姿現身，2005年他以超級新人之姿加盟誠泰Cobras，拿下投手新人王、MVP，還有防禦率王，隔年更是以投手三冠王之姿，再度蟬聯MVP，擁有不少球迷支持。林恩宇曾有單季17勝的好成績，還有209次三振還是中職紀錄，加上防禦率僅1.74，相當威猛，2007年就挑戰日職加盟樂天金鷲。許竹見則是透露，5年前曾有開過「三本柱」薑母鴨，只有經營2-3個月，因為小女兒早產，無法兼顧下之後就退出，現在則是做公共工程標案，他說：「現在是不一樣的領域，體力勞動不會，但心力要去想，會比較苦惱。」許竹見曾在2005年有單季11勝的成績，誠泰球迷都還記得他，「球迷會做剪報，然後收藏給你當禮物，這是很不一樣的地方。」