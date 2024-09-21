周思齊引退／誠泰球迷都回來了！三本柱許竹見、林恩宇等強投歸位

中職中信兄弟周思齊今（21）日進行引退活動，賽前誠泰Cobras的球員到場參觀大巨蛋，誠泰「三本柱」中的林恩宇、許竹見都到場，唯一缺席的是林英傑，不過光是看到穿上誠泰球衣的球迷朋友，就讓林恩宇相當感動，他說：「我的巔峰時期就在這件球衣，所以會回想到過去的回憶。」許竹見目前從商，協助政府公共工程的標案，也曾回想起過去球場的日子，但是感謝周思齊引退，讓大家可以聚在一起。
林恩宇感謝周思齊 讓誠泰Cobras重回球場
林恩宇11號時期可說是以誠泰王牌之姿現身，2005年他以超級新人之姿加盟誠泰Cobras，拿下投手新人王、MVP，還有防禦率王，隔年更是以投手三冠王之姿，再度蟬聯MVP，擁有不少球迷支持。
林恩宇曾有單季17勝的好成績，還有209次三振還是中職紀錄，加上防禦率僅1.74，相當威猛，2007年就挑戰日職加盟樂天金鷲。
對於周思齊，他說：「我真的很感謝他，有他讓大家的回憶跟青春有機會再度出現，也希望他享受屬於他的日子，辛苦了，努力了這麼久。」
許竹見則是透露，5年前曾有開過「三本柱」薑母鴨，只有經營2-3個月，因為小女兒早產，無法兼顧下之後就退出，現在則是做公共工程標案，他說：「現在是不一樣的領域，體力勞動不會，但心力要去想，會比較苦惱。」
許竹見透露自己不是天才型球員，他說：「當完兵回來，自己本來因受傷想放棄，還好是孫昭立教練，給我很多信心，給我自己再一次機會，我們資質不如人，就是勤能補拙。」
許竹見曾在2005年有單季11勝的成績，誠泰球迷都還記得他，「球迷會做剪報，然後收藏給你當禮物，這是很不一樣的地方。」
兩人對於周思齊都有很深的情感，許竹見認為，「周思齊很努力也很幸運，『天時地利人和』，加上他很自律，才可以剛剛好打這麼久，我知道他有做很多公益，幫助偏鄉小朋友，希望之後可以繼續幫助他們。」
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林恩宇11號時期可說是以誠泰王牌之姿現身，2005年他以超級新人之姿加盟誠泰Cobras，拿下投手新人王、MVP，還有防禦率王，隔年更是以投手三冠王之姿，再度蟬聯MVP，擁有不少球迷支持。
林恩宇曾有單季17勝的好成績，還有209次三振還是中職紀錄，加上防禦率僅1.74，相當威猛，2007年就挑戰日職加盟樂天金鷲。
對於周思齊，他說：「我真的很感謝他，有他讓大家的回憶跟青春有機會再度出現，也希望他享受屬於他的日子，辛苦了，努力了這麼久。」
許竹見則是透露，5年前曾有開過「三本柱」薑母鴨，只有經營2-3個月，因為小女兒早產，無法兼顧下之後就退出，現在則是做公共工程標案，他說：「現在是不一樣的領域，體力勞動不會，但心力要去想，會比較苦惱。」
許竹見透露自己不是天才型球員，他說：「當完兵回來，自己本來因受傷想放棄，還好是孫昭立教練，給我很多信心，給我自己再一次機會，我們資質不如人，就是勤能補拙。」
許竹見曾在2005年有單季11勝的成績，誠泰球迷都還記得他，「球迷會做剪報，然後收藏給你當禮物，這是很不一樣的地方。」
兩人對於周思齊都有很深的情感，許竹見認為，「周思齊很努力也很幸運，『天時地利人和』，加上他很自律，才可以剛剛好打這麼久，我知道他有做很多公益，幫助偏鄉小朋友，希望之後可以繼續幫助他們。」