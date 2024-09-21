周思齊引退／誠泰Cobras美女球迷超辣應援！原來曾幫味全龍編舞

誠泰Cobras來了！中職中信兄弟今（21）日舉行「周董」周思齊的引退活動，吸引不少誠泰Cobras球迷到場，尤其應援團就有30名樂手以上，誠泰女球迷小喵跟Jolinda都外型出眾，尤其小喵還是味全龍去年啦啦隊的編舞老師，今天穿上特製的誠泰Cobras應援衣到場，跟朋友一起為這支消失的球隊，做最後一次應援。
周思齊引退成契機 誠泰Cobras球迷到場
誠泰Cobras球迷過去來說年齡層偏大，不過很多球迷都很死忠，Jolinda是從聲寶太陽時期就開始支持球隊，她透露自己國小就開始看棒球，之後看到梁如豪成為母校新泰國中教練，加上家住新莊，所以特別感動。
而她說，自己看到周思齊引退對他反而感到窩心，「看到很多球迷來，大家好像一起參加畢業典禮的感覺，聽到這些應援曲，感覺回到過去的加油風格，十分不一樣。」
Jolinda表示，這次啦啦隊有很多從外地，或是羅東等地來的球迷，大家在球場相認，感覺也特別不一樣。
小喵則是因為朋友是死忠誠泰迷，所以也坐在外野誠泰應援席。去年還是幫味全龍編舞的她說：「誠泰的加油歌很有本土味道，很接地氣，所以聽起來很新鮮，也很有感覺。」由於現在各隊的應援曲大多是電子樂，誠泰則是由大鼓、小鼓、小號等原汁原味應援，也的確不太一樣。
此外，除了誠泰球迷，幾乎一半以上球迷都是「百萬象迷」，現場一片「黃海」，只有左外野的客隊應援席，有一些「龍迷」到場。
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誠泰Cobras球迷過去來說年齡層偏大，不過很多球迷都很死忠，Jolinda是從聲寶太陽時期就開始支持球隊，她透露自己國小就開始看棒球，之後看到梁如豪成為母校新泰國中教練，加上家住新莊，所以特別感動。
而她說，自己看到周思齊引退對他反而感到窩心，「看到很多球迷來，大家好像一起參加畢業典禮的感覺，聽到這些應援曲，感覺回到過去的加油風格，十分不一樣。」
Jolinda表示，這次啦啦隊有很多從外地，或是羅東等地來的球迷，大家在球場相認，感覺也特別不一樣。
小喵則是因為朋友是死忠誠泰迷，所以也坐在外野誠泰應援席。去年還是幫味全龍編舞的她說：「誠泰的加油歌很有本土味道，很接地氣，所以聽起來很新鮮，也很有感覺。」由於現在各隊的應援曲大多是電子樂，誠泰則是由大鼓、小鼓、小號等原汁原味應援，也的確不太一樣。
此外，除了誠泰球迷，幾乎一半以上球迷都是「百萬象迷」，現場一片「黃海」，只有左外野的客隊應援席，有一些「龍迷」到場。