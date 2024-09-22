周思齊引退賽狂燒2500萬！「爪迷」五月天演唱球迷感動：史上最頂

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▲五月天也邀請周思齊一起到花蓮的演唱會上再度合唱（相信音樂提供）

▲中信兄弟周思齊引退賽，五月天帶來震撼表演。（圖／相信音樂提供）

▲五月天在演唱會的橋段，幾乎都搬來大巨蛋，但是並未喧賓奪主，反而是讓球迷感到溫暖，讓小球員跟周思齊同步演唱歌曲，再一起揮棒，讓人見識到五月天「催淚」的魔力。（圖／相信音樂提供）

周思齊昨（21）日在大巨蛋舉行引退活動，中信兄弟球團請來搖滾天團五月賽後獻唱，不但動員500位工作人員，在短短20分鐘內完成舞台搭建以及地面燈、喇叭音響設置，還在中間變換舞台搭設，讓全場4萬名球迷及歌迷嘆為觀。這次五月天為致敬周思齊，不但全方位打造大巨蛋的空間，幾乎可以利用的每一個角落，都有巧妙設計，相關工作人員也在天母球場等「偷偷排練」，即便這幾天北部雨勢不斷，五月天以及相關團隊也突破以往賽後演出的規格，五月天在演唱會的橋段，幾乎都搬來大巨蛋，但是並未喧賓奪主，反而是讓球迷感到溫暖，讓小球員跟周思齊同步演唱歌曲，再一起揮棒，讓人見識到五月天「催淚」的魔力。此外，五月天也動用了600組電腦燈具，並且首次啟用大巨蛋的屋頂，吊掛燈具、雷射，使整個場域從外到內、從上到下都能有不同的燈光雷射呈現，打造不同於以往平面式的視覺效果，另增設了150組中高低音喇叭系統，讓球迷感到震撼。，五月天還喊出「周思齊GO！周思齊GO！，HITO、HITO周思齊」，讓人見識到五月天「爪迷」本色。而五月天為了周思齊，請來500人以上的工作人員，不管人力、硬體等成本總花費幾乎超過2500萬，