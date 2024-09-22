周思齊引退賽狂燒2500萬！「爪迷」五月天演唱球迷感動：史上最頂

周思齊昨（21）日在大巨蛋舉行引退活動，中信兄弟球團請來搖滾天團五月賽後獻唱，不但動員500位工作人員，在短短20分鐘內完成舞台搭建以及地面燈、喇叭音響設置，還在中間變換舞台搭設，讓全場4萬名球迷及歌迷嘆為觀。不少球迷賽後都意猶未盡，高喊「史上最頂」、「昨晚第一次聽五月天現場演唱～真的太精彩了」、「無敵感謝五月天」，五月天演唱中信兄弟主力球員的應援曲，真的誠意十足，連「百萬象迷」都屈服。據了解，五月天這次活動狂燒超過2500萬元台幣，耗時三天時間排演，就是為了要給球迷最佳演出，致敬周思齊。
五月天超專業 周思齊跟球迷都哭了
這次五月天為致敬周思齊，不但全方位打造大巨蛋的空間，幾乎可以利用的每一個角落，都有巧妙設計，相關工作人員也在天母球場等「偷偷排練」，即便這幾天北部雨勢不斷，五月天以及相關團隊也突破以往賽後演出的規格，打造全新LED移動舞台，並訂製100組氣壓式草地輪胎，可直接在人工草地上移動，可說是費盡心思。
五月天在演唱會的橋段，幾乎都搬來大巨蛋，但是並未喧賓奪主，反而是讓球迷感到溫暖，讓小球員跟周思齊同步演唱歌曲，再一起揮棒，讓人見識到五月天「催淚」的魔力。
此外，五月天也動用了600組電腦燈具，並且首次啟用大巨蛋的屋頂，吊掛燈具、雷射，使整個場域從外到內、從上到下都能有不同的燈光雷射呈現，打造不同於以往平面式的視覺效果，另增設了150組中高低音喇叭系統，讓球迷感到震撼。
五月天共演唱《OAOA》、《離開地球表面》、《乾杯》及《倔強》4首歌，在歌曲中間還穿插球員應援曲，包括王威晨，張志豪，詹子賢，岳政華、江坤宇，岳東華，陳子豪等，五月天還喊出「周思齊GO！周思齊GO！，HITO、HITO周思齊」，讓人見識到五月天「爪迷」本色。
五月天準備龐大表演舞群，並穿上中信兄弟球衣，另還有球芽基金會少棒隊小選手們。據了解，加表演舞者，總共五月天花費約500人以上，以及三天以上排演，耗資將近千萬設備，就是要為周思齊致敬。
而五月天為了周思齊，請來500人以上的工作人員，不管人力、硬體等成本總花費幾乎超過2500萬，讓球迷大讚五月天演出超有誠意，「昨晚第一次聽五月天現場演唱～真的太精彩了」、「無敵感謝五月天」、「只是看到片段影片都是淚流不止」，讓不少球迷都被感動。
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這次五月天為致敬周思齊，不但全方位打造大巨蛋的空間，幾乎可以利用的每一個角落，都有巧妙設計，相關工作人員也在天母球場等「偷偷排練」，即便這幾天北部雨勢不斷，五月天以及相關團隊也突破以往賽後演出的規格，打造全新LED移動舞台，並訂製100組氣壓式草地輪胎，可直接在人工草地上移動，可說是費盡心思。
五月天在演唱會的橋段，幾乎都搬來大巨蛋，但是並未喧賓奪主，反而是讓球迷感到溫暖，讓小球員跟周思齊同步演唱歌曲，再一起揮棒，讓人見識到五月天「催淚」的魔力。
此外，五月天也動用了600組電腦燈具，並且首次啟用大巨蛋的屋頂，吊掛燈具、雷射，使整個場域從外到內、從上到下都能有不同的燈光雷射呈現，打造不同於以往平面式的視覺效果，另增設了150組中高低音喇叭系統，讓球迷感到震撼。
五月天共演唱《OAOA》、《離開地球表面》、《乾杯》及《倔強》4首歌，在歌曲中間還穿插球員應援曲，包括王威晨，張志豪，詹子賢，岳政華、江坤宇，岳東華，陳子豪等，五月天還喊出「周思齊GO！周思齊GO！，HITO、HITO周思齊」，讓人見識到五月天「爪迷」本色。
五月天準備龐大表演舞群，並穿上中信兄弟球衣，另還有球芽基金會少棒隊小選手們。據了解，加表演舞者，總共五月天花費約500人以上，以及三天以上排演，耗資將近千萬設備，就是要為周思齊致敬。
而五月天為了周思齊，請來500人以上的工作人員，不管人力、硬體等成本總花費幾乎超過2500萬，讓球迷大讚五月天演出超有誠意，「昨晚第一次聽五月天現場演唱～真的太精彩了」、「無敵感謝五月天」、「只是看到片段影片都是淚流不止」，讓不少球迷都被感動。