影／周思齊引退賽史上最頂！五月天震撼演出　4萬球迷感動大合唱

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▲中信兄弟周思齊引退賽第一天，賽後大批工作人員迅速佈置好舞台好讓五月天表演。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.09.21）

▲五月天為周思齊引退演出，堪稱是中職史上最強表演。（圖／讀者提供）

▲五月天為周思齊引退演出，聲光效果十足。（圖／讀者提供）

▲中職過去比較少有大咖藝人為了某位球星大手筆，或是花很多時間準備相關演出，五月天這次攻佔大巨蛋，不但讓不少球迷感到震撼，也讓周思齊十分感動。（圖／讀者提供）

▲五月天首登大巨蛋。（圖／讀者提供）

周思齊引退賽應該是台灣棒球史上最神奇也是最頂級的表演！中職中信兄弟球星周思齊今（21）日舉行引退賽活動，在一開始公佈活動嘉賓是五月天後，周思齊引退賽的票房就宣布滿場，而原本有五月天球迷跟中信兄弟球迷引發曲目、誤解等猜忌，但在天團五月天主唱阿信開口演唱後，全部現場一掃而空。中職過去比較少有大咖藝人為了某位球星大手筆，或是花很多時間準備相關演出，五月天這次攻佔大巨蛋，不但讓不少球迷感到震撼，也讓周思齊十分感動。此外，五月天也預計未來在周思齊的故鄉花蓮開演唱會，周思齊說：「五月天一直沒有離開中職，我跟他們一起長大，他也是我們的好朋友、好夥伴。」而周思齊未來還被邀請可能到花蓮演唱會當特別來賓。周思齊也感謝五月天，「謝謝你們，讓我的老朋友們回來了。」而主唱阿信說：「今天是你的演唱會，大家想聽思齊唱歌嗎？」全場歡聲雷動。無論這世界如何變化始終堅持自己的信仰奔馳在 球場裡 的每一秒全力以赴的火焰 完全的燃燒無論這世界如何變化始終堅持自己的信仰不管夢 有多遠 前方的路有多長 喔我 願陪你一起闖無論這世界如何變化始終堅持自己的信仰奔馳在 球場裡 的每一秒全力以赴的火焰 完全的燃燒無論這世界如何變化始終堅持自己的信仰不管夢 有多遠 前方的路有多長 喔我 願陪你一起闖