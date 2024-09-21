影／周思齊引退賽史上最頂！五月天震撼演出　4萬球迷感動大合唱

周思齊引退賽應該是台灣棒球史上最神奇也是最頂級的表演！中職中信兄弟球星周思齊今（21）日舉行引退賽活動，天團五月天到場演唱之外，還跟他在後台相見歡，五月天精心準備的表演，不但震撼現場4萬名球迷，在周思齊的號召下，誠泰Cobras這支球隊也正式在中職落幕，此外，五月天巧妙把王威晨、詹子賢等球員的應援曲改編成演唱會版本，十分用心，最後加碼跟全場球迷感動大合唱周思齊應援曲，為這次的引退活動，劃下最完美的句點。
周思齊跟誠泰Cobras一起引退 五月天加碼演唱
在一開始公佈活動嘉賓是五月天後，周思齊引退賽的票房就宣布滿場，而原本有五月天球迷跟中信兄弟球迷引發曲目、誤解等猜忌，但在天團五月天主唱阿信開口演唱後，全部現場一掃而空。
五月天不但精心準備頂級，高達千萬等級的音響設備，更在短短30分鍾內就搭好移動舞台，最後高達500位以上的工作人員跟舞者上場，讓整體感覺不輸演唱會。
五月天先從一個大舞台開始演唱知名歌曲「OAOA」，然後巧妙把張志豪、詹子賢等球員的應援曲，改編成全新版本，搭配聲光效果，讓球迷感到驚奇。
不過五月天並未演唱大家所期待「頑固」，反而是以「倔強」來搭配周思齊的引退影片回顧，最後又用鋼琴，加上一位男孩清唱出周思齊的應援歌，背景彈奏出令球迷熟悉的旋律，剎那間，會讓人以為不知道是身處球場還是演唱會之中。
中職過去比較少有大咖藝人為了某位球星大手筆，或是花很多時間準備相關演出，五月天這次攻佔大巨蛋，不但讓不少球迷感到震撼，也讓周思齊十分感動。
周思齊說：「我很謝謝大家都來了尤其是誠泰老朋友，第一次退休不好意思，我把大家都帶來了，我很想念大家。」
「我一直覺得，我可以立足在今天這個時刻，都是這些學長，謝謝各位學長，謝謝董事長，今天是誠泰書寫在中職的最後一天，誠泰球迷辛苦了，希望今天你們會喜歡，也要感謝兄弟球迷，明天再獻給你們。」周思齊說。
此外，五月天也預計未來在周思齊的故鄉花蓮開演唱會，周思齊說：「五月天一直沒有離開中職，我跟他們一起長大，他也是我們的好朋友、好夥伴。」而周思齊未來還被邀請可能到花蓮演唱會當特別來賓。
周思齊也感謝五月天，「謝謝你們，讓我的老朋友們回來了。」而主唱阿信說：「今天是你的演唱會，大家想聽思齊唱歌嗎？」全場歡聲雷動。
最後，五月天帶領大家一起跟周思齊演唱他的應援曲，讓4萬歌（球）迷感動大合唱，一場周思齊的引退賽，不但讓中職球迷看得過癮，連五月天的歌迷應該也感受到周思齊的偉大。
周思齊應援曲：
無論這世界如何變化
始終堅持自己的信仰
奔馳在 球場裡 的每一秒
全力以赴的火焰 完全的燃燒
無論這世界如何變化
始終堅持自己的信仰
不管夢 有多遠 前方的路有多長 喔
我 願陪你一起闖
無論這世界如何變化
始終堅持自己的信仰
奔馳在 球場裡 的每一秒
全力以赴的火焰 完全的燃燒
無論這世界如何變化
始終堅持自己的信仰
不管夢 有多遠 前方的路有多長 喔
我 願陪你一起闖
歌詞來源：中信兄弟2017年度應援歌
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在一開始公佈活動嘉賓是五月天後，周思齊引退賽的票房就宣布滿場，而原本有五月天球迷跟中信兄弟球迷引發曲目、誤解等猜忌，但在天團五月天主唱阿信開口演唱後，全部現場一掃而空。
五月天不但精心準備頂級，高達千萬等級的音響設備，更在短短30分鍾內就搭好移動舞台，最後高達500位以上的工作人員跟舞者上場，讓整體感覺不輸演唱會。
五月天先從一個大舞台開始演唱知名歌曲「OAOA」，然後巧妙把張志豪、詹子賢等球員的應援曲，改編成全新版本，搭配聲光效果，讓球迷感到驚奇。
不過五月天並未演唱大家所期待「頑固」，反而是以「倔強」來搭配周思齊的引退影片回顧，最後又用鋼琴，加上一位男孩清唱出周思齊的應援歌，背景彈奏出令球迷熟悉的旋律，剎那間，會讓人以為不知道是身處球場還是演唱會之中。
中職過去比較少有大咖藝人為了某位球星大手筆，或是花很多時間準備相關演出，五月天這次攻佔大巨蛋，不但讓不少球迷感到震撼，也讓周思齊十分感動。
周思齊說：「我很謝謝大家都來了尤其是誠泰老朋友，第一次退休不好意思，我把大家都帶來了，我很想念大家。」
「我一直覺得，我可以立足在今天這個時刻，都是這些學長，謝謝各位學長，謝謝董事長，今天是誠泰書寫在中職的最後一天，誠泰球迷辛苦了，希望今天你們會喜歡，也要感謝兄弟球迷，明天再獻給你們。」周思齊說。
此外，五月天也預計未來在周思齊的故鄉花蓮開演唱會，周思齊說：「五月天一直沒有離開中職，我跟他們一起長大，他也是我們的好朋友、好夥伴。」而周思齊未來還被邀請可能到花蓮演唱會當特別來賓。
周思齊也感謝五月天，「謝謝你們，讓我的老朋友們回來了。」而主唱阿信說：「今天是你的演唱會，大家想聽思齊唱歌嗎？」全場歡聲雷動。
最後，五月天帶領大家一起跟周思齊演唱他的應援曲，讓4萬歌（球）迷感動大合唱，一場周思齊的引退賽，不但讓中職球迷看得過癮，連五月天的歌迷應該也感受到周思齊的偉大。
周思齊應援曲：
無論這世界如何變化
始終堅持自己的信仰
奔馳在 球場裡 的每一秒
全力以赴的火焰 完全的燃燒
無論這世界如何變化
始終堅持自己的信仰
不管夢 有多遠 前方的路有多長 喔
我 願陪你一起闖
無論這世界如何變化
始終堅持自己的信仰
奔馳在 球場裡 的每一秒
全力以赴的火焰 完全的燃燒
無論這世界如何變化
始終堅持自己的信仰
不管夢 有多遠 前方的路有多長 喔
我 願陪你一起闖
歌詞來源：中信兄弟2017年度應援歌