「秋分」轉運四招在家也能做　「四生肖」衰運結束、將脫胎換骨！

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▲秋分之後，四生肖「鼠、蛇、雞、豬」運勢將否極泰來，三生肖「馬、羊、狗」則必須留意血光之災。（示意圖／Unsplash）

▲秋分當天，可透過大掃除轉換心情，洗澡時，可搭配「艾草、榕樹葉、海鹽、鼠尾草」洗去霉運。（示意圖／取自unsplash）

二十四節氣中的「秋分」時節到，進入秋分後，可以感受到日夜溫差逐漸變大，也是道教中「陰陽之氣」轉換之時，命理師高宏寓表示，「今天有四生肖衰運結束，將否極泰來，可把握今天轉運，讓自己的好運錦上添花！」秋分是二十四個節氣中的第十六個節氣，當天陽光直射赤道，此後太陽直射點繼續南移，故秋分也稱降分，氣溫也將逐漸下降，古人有「一夜冷一夜、一場秋雨一場寒」等說法；農業上，「春天開花、秋天結果」，所以農民曆上，也是慶豐收的好日子。高宏寓表示，秋分也是陰陽二氣轉換之日，四生肖「鼠、蛇、雞、豬」之前若覺得運勢不順者，秋分後也將出現轉機，若能趁勝追擊，財運、事業等一切事物，將迎來新氣象。不過，由於秋天五行屬金，金帶有肅殺之氣，秋分後，三生肖「馬、羊、狗」要當心「血光之災、口舌是非」，「行車安全」，尤其是「行人霸王條款」發布後，經常發生的追撞、行人鬼衝等事件，平日則莫管閒事，避免招惹口舌是非。另外，所有人在健康部分，都特別留意「筋骨、血壓、肝、膽、腸、胃、支氣管炎、腹痛、腹瀉、拉肚子、過敏」等問題。一、大掃除換心情：趁今天在家好好整理雜物、掃地，丟棄不要的物品，重新規劃人生藍圖，除了心情煥然一新，也方便迎接好運氣。二、沐浴洗霉運：洗澡時用「艾草、榕樹葉、海鹽、鼠尾草」等入浴，又或者在中午時，曬太陽10分鐘，有改善磁場功效。三、行善佈施：捐血、捐瓦蓋廟、幫助偏鄉兒童、弱勢族群、受虐家庭、街友、捐棺等，心存善念做善事，絕對是累積福報的不二法門。四、風水轉運：甲辰年「貴人桃花位」落在正東方，想增強新戀情亦是人際關係及職場貴人運者，居住地或是辦公桌準備紅百合及紅玫瑰，可提升淡雅清郁打造療癒質感品味生活；甚至噴適量香氛精油或香水於身上及臥房，可促進人緣桃花運；住家有供佛的，可於神明廳、書房點檀香，轉化好的磁場。」