快訊／16縣市「豪雨特報」！高雄大豪雨像颱風天　北台灣下到明天

星巴克買一送一！爽喝星冰樂58元、美式55元　義美霜淇淋咖啡35元

記者蕭涵云/綜合報導

▲連日豪雨、雷雨不斷，週一不憂鬱快喝「星巴克買一送一」！今連續9小時全品項半價，最便宜星冰樂58元、美式咖啡55元；義美霜淇淋漂浮咖啡也買一送一，每杯35元提神優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
▲連日豪雨、雷雨不斷，週一不憂鬱快喝「星巴克買一送一」！今連續9小時全品項半價，最便宜星冰樂58元、美式咖啡55元；義美霜淇淋漂浮咖啡也買一送一，每杯35元提神優惠一次整理。（圖／記者蕭涵云攝）
連日豪雨、雷雨不斷，想要週一不憂鬱，快喝「星巴克買一送一」壓壓驚！今（23）日連續9小時全品項都半價，最便宜星冰樂才58元、美式咖啡更只要55元；義美食品則有霜淇淋漂浮咖啡也買一送一，每杯35元划算開喝，提神優惠一次整理告訴你。

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📌星巴克買一送一！星冰樂58元、美式咖啡55元
週一上班就喝「星巴克買一送一」優惠趕走Monday Blue！9月23日11:00-20:00連續9小時，至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。今天只要購買大杯就爽喝半價優惠，幫大家試算，最便宜大杯香草星冰樂58元、美式咖啡55元有夠便宜。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克買一送一！星冰樂58元、美式咖啡55元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲星巴克買一送一！星冰樂58元、美式咖啡55元。（圖／記者蕭涵云攝）
📌義美食品：霜淇淋「漂浮咖啡」買一送一！每杯35元好便宜
義美食品也有咖啡買一送一！而且是喝得到牛奶霜淇淋、奶香咖啡、香醇黑咖啡的漂浮三重奏半價優惠，即日起至9月30日，凡購買漂浮咖啡系列，可享「同品項買一送一」超值優惠。換算下來，每杯只要35元好便宜。

提醒大家，會員不再享95折；無販售門市：林口中山、大業、興隆、豐原中正、斗六營業所、松山永春、青年、台北三民、南港、板南、板橋、蘆洲、淡水、三重埔、集賢、 國慶、土城、樹林北大、崇德、苗栗、南勢角、新店、南華、中壢中山、竹北光明、新竹光復、大業、桃園藝文、北中壢。

▲義美霜淇淋「漂浮咖啡」買一送一！每杯35元喝到9月30日。（圖／翻攝自義美食品FB）
▲義美霜淇淋「漂浮咖啡」買一送一！每杯35元喝到9月30日。（圖／翻攝自義美食品FB）

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