壽司郎鮭魚一貫15元！板橋府中、嘉義垂楊開幕　滿額現折40再送40

台灣壽司郎狂開新店！板橋第一間「壽司郎新北板橋府中店」即日起試營運、嘉義第一間「壽司郎嘉義垂楊店」也將於9月30日開幕，雙雙祭出「鮭魚一貫15元」大優惠，滿額結帳完成社群指定任務再加碼，消費滿300元「現折40元」、折後滿額再送「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個，優惠一次整理告訴你。
📌壽司郎新北板橋府中店開幕！「鮭魚一貫15元」滿額現折40再送40
板橋總算也有壽司郎可以吃！壽司郎第45號店、新北第7家「壽司郎新北板橋府中店」，插旗府中商圈開出占地面積約129坪、座位數198席的板橋首店。開幕特別商品即日起至9月25日推出「極上鮪魚大腹」40元；9月26日至10月2日推出「鮭魚腹2貫」30元、相當於「鮭魚一貫15元」，還有「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元。
現在還能跟上壽司郎聯名《魔物獵人》20周年特別任務，開吃原創餐點「部位破壞！取得魔物尾巴」、「任務發生！魔物蛋搬運任務」，搜集一堆週邊商品。
即日起至9月25日，「壽司郎新北板橋府中店」開幕期間，只要內用並參加社群按讚活動，結帳時主動出示畫面即可享有：消費滿300元「現折40元」、滿600元「現折80元」優惠，以此類推。折扣後的消費金額若超過300元，則再加贈「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）；超過600元則可加贈「40元折價券」2張，以此類推（僅限壽司郎新北板橋府中店內用、使用至11月30日止）。
壽司郎新北板橋府中店 店舖資訊
地址：新北市板橋區中山路1段10號1樓
電話：02-2956-0116
營業時間：試營運9月19日至10月2日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）、10月3日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐時間21:30）
📌壽司郎嘉義垂楊店開幕！「鮭魚一貫15元」滿額現折40再送40
全台首家嘉義分店也要開幕了！「壽司郎嘉義垂楊店」9月30日起至10月6日開幕限定商品推出極上鮪魚大腹40元，10月7日至10月13日則有「鮭魚腹2貫」30元、相當於「鮭魚一貫15元」，還有「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元爽吃。
9月30日至10月6日，「壽司郎嘉義垂楊店」開幕期間，只要內用並參加社群按讚活動，結帳時主動出示畫面即可享有：消費滿300元「現折40元」、滿600元「現折80元」優惠，以此類推。折扣後的消費金額若超過300元，則再加贈「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）；超過600元則可加贈「40元折價券」2張，以此類推（僅限壽司郎嘉義垂楊店內用、使用至11月30日止）。
壽司郎嘉義垂楊店 店舖資訊
地址：嘉義市垂楊路455號1樓
營業時間：試營運9月30日至10月13日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）、10月14日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐時間21:30）
📌爭鮮：9月「滿11盤現折1盤」優惠！抓住夏天的尾巴
爭鮮迴轉壽司9月23日至9月29日限定41間門市優惠，單筆消費「滿11盤現折1盤」。提醒大家，不限平假日，內用限定；參與活動門市請參照官網；爭鮮PLUS則於9月23日至9月29日不限平假日，內用單筆消費滿400元加贈「鮭魚握壽司」1盤。
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板橋總算也有壽司郎可以吃！壽司郎第45號店、新北第7家「壽司郎新北板橋府中店」，插旗府中商圈開出占地面積約129坪、座位數198席的板橋首店。開幕特別商品即日起至9月25日推出「極上鮪魚大腹」40元；9月26日至10月2日推出「鮭魚腹2貫」30元、相當於「鮭魚一貫15元」，還有「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元。
現在還能跟上壽司郎聯名《魔物獵人》20周年特別任務，開吃原創餐點「部位破壞！取得魔物尾巴」、「任務發生！魔物蛋搬運任務」，搜集一堆週邊商品。
即日起至9月25日，「壽司郎新北板橋府中店」開幕期間，只要內用並參加社群按讚活動，結帳時主動出示畫面即可享有：消費滿300元「現折40元」、滿600元「現折80元」優惠，以此類推。折扣後的消費金額若超過300元，則再加贈「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）；超過600元則可加贈「40元折價券」2張，以此類推（僅限壽司郎新北板橋府中店內用、使用至11月30日止）。
壽司郎新北板橋府中店 店舖資訊
地址：新北市板橋區中山路1段10號1樓
電話：02-2956-0116
營業時間：試營運9月19日至10月2日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）、10月3日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐時間21:30）
📌壽司郎嘉義垂楊店開幕！「鮭魚一貫15元」滿額現折40再送40
全台首家嘉義分店也要開幕了！「壽司郎嘉義垂楊店」9月30日起至10月6日開幕限定商品推出極上鮪魚大腹40元，10月7日至10月13日則有「鮭魚腹2貫」30元、相當於「鮭魚一貫15元」，還有「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」30元爽吃。
9月30日至10月6日，「壽司郎嘉義垂楊店」開幕期間，只要內用並參加社群按讚活動，結帳時主動出示畫面即可享有：消費滿300元「現折40元」、滿600元「現折80元」優惠，以此類推。折扣後的消費金額若超過300元，則再加贈「40元折價券」1張及「開幕限定A4資料夾」1個（數量有限送完為止）；超過600元則可加贈「40元折價券」2張，以此類推（僅限壽司郎嘉義垂楊店內用、使用至11月30日止）。
壽司郎嘉義垂楊店 店舖資訊
地址：嘉義市垂楊路455號1樓
營業時間：試營運9月30日至10月13日12:00-21:00（最後點餐時間20:30）、10月14日起正式開幕11:00-22:00（最後點餐時間21:30）
📌爭鮮：9月「滿11盤現折1盤」優惠！抓住夏天的尾巴
爭鮮迴轉壽司9月23日至9月29日限定41間門市優惠，單筆消費「滿11盤現折1盤」。提醒大家，不限平假日，內用限定；參與活動門市請參照官網；爭鮮PLUS則於9月23日至9月29日不限平假日，內用單筆消費滿400元加贈「鮭魚握壽司」1盤。