宋慧喬在台灣「超壯男子」一路保護她　民眾語塞：是..是是宋慧喬

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▲宋慧喬晚間現身桃機一航，面對媒體拍攝，微笑揮手致意。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

▲宋慧喬上一次來台，已經是2017年，如今相隔7個月再登寶島。（圖／資料照）

女神宋慧喬降臨寶島！她帶著一位保鑣，今（23）日下午從仁川搭機來台，晚間6點抵達桃園第一航廈，一現身看到媒體，她親民點頭、揮手致意，其他乘客看到她，震驚表示：「是..是..是宋慧喬！！！！」宋慧喬打扮十分低調，今天抵台的班機也是保密到家，韓媒全部撲空沒拍到她出境，她還是躲不過桃園機場的媒體，戴著帽子、墨鏡的宋慧喬，一看到閃光燈狂拍，依舊露出招牌笑容、揮手致意，隨後坐上環宇禮遇車VIP通關，速速離開。宋慧喬出發來台前，，喝到微醺的宋慧喬，還加碼公開躺在自家庭院的照片，加上庭院以大片木質地板鋪蓋、木質天花板製成的遮蔽物，中間還能擺放沙發與桌子跟檯燈等裝潢，都讓網友讚嘆不已，富豪程度讓人嘖嘖稱奇。宋慧喬將在明（24）日在台北舉辦記者會，這是她繼2017年受美妝品牌邀約登寶島後，相隔7年再為代言來台，而且她這次接下的代言還是「台灣品牌」，令人非常期待屆時台上的宋慧喬，會分享何種保養、變美的祕訣。宋慧喬國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作。早期的她什麼戲都拍，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，後續才慢慢爬上女一，主演《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》，但真正讓宋慧喬走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下生 日：1981年11月22日（42歲）身 高：161cm體 重：45kgMBTI：INFJ緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）代表作：《順風婦產科》《藍色生死戀》《情定大飯店》《All In 真愛宣言》《浪漫滿屋》《他們的世界》《太陽的後裔》《黑暗榮耀1》《黑暗榮耀2》