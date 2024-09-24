麥當勞、摩斯漢堡3大速食「99元套餐」優惠！漢堡王爽吃三層牛肉

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▲麥當勞APP本週8大優惠券！3組99元漢堡套餐被挖出。（圖／台灣麥當勞提供）

▲到摩斯漢堡出示此圖，可享「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶(L)」99元優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

▲漢堡王99元爽吃「三層火烤牛肉堡＋小杯飲料」。（圖／漢堡王提供）

小資族必看月底省錢術！3大速食都有「99元套餐」優惠被挖出，麥當勞有麥香雞或麥香魚搭配中薯＋38元中飲只要99元，摩斯漢堡開吃「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶(L)」也才99元，尤其漢堡王超狂爽吃三層火烤牛肉堡搭配小杯飲料也百元有找，划算菜單一次整理告訴你。本週麥當勞APP全球版最新8大優惠券！除了有單點「薯餅買一送一」、早餐購買豬肉滿福堡加蛋套餐「現折10元」、買超值全餐「免費送蘋果派」、得來速限定買大麥克套餐免費送「4塊麥克雞塊」、買超值全餐還能「免費送小薯」。再幫大家挖出99元套餐優惠，，通通特價百元有找好划算。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。摩斯漢堡現在推出LINE好友獨享優惠，即日起至9月30日，到門市出示活動圖片或於APP點購，除了可享榛果風味拿鐵咖啡「兩杯109元」，榛果風味奶茶「第二杯10元」；還能爽吃另有「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶(L)」109元、法式卡菲雞布里歐堡＋方塊薯餅(3個)＋冰紅茶(L)則是119元。漢堡王迎接即將到來的10月國慶，推出價格實惠、份量豪華的三層火烤牛肉堡，以370度高溫火烤的100％純牛肉，一次大啖多汁三層牛肉排，搭配香濃起司、酸爽醃黃瓜好涮嘴，提醒大家，此活動商品數量有限，以門市實際庫存售完為止；不適用於機場店/兒童樂園店/科技店。