星巴克買一送一開工喝星冰樂！摩斯奶茶第二杯10元　黑浮美式免費

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▲開工咖啡優惠爽喝「星巴克買一送一」星冰樂半價。（圖／記者蕭涵云攝）

▲摩斯漢堡LINE好友獨享優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

▲幫大家準備好圖片，可到摩斯漢堡吃優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

中秋節過後開工喝咖啡優惠提神，今（18）日「星巴克買一送一」開喝那堤75元、焦糖瑪奇朵85元、焦糖可可碎片星冰樂93元；摩斯漢堡榛果風味拿鐵咖啡兩杯109元、榛果風味奶茶「第二杯10元」；追蹤黑浮咖啡FB完成社群任務，就能內用「免費喝美式咖啡」，好康一次整理告訴你。過完中秋節開工了！爽喝「星巴克買一送一」消暑優惠，特大杯「那堤」兩杯特價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯特價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯特價185元（原價370元），划算喝到上班上課提神通通百元有找。摩斯漢堡推出LINE好友獨享優惠，即日起至9月30日到門市出示活動圖片、或於APP點購，可享榛果風味拿鐵咖啡「兩杯109元」，榛果風味奶茶「第二杯10元」；還有「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶(L)」99元、「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶(L)」109元。黑浮咖啡9月款待Facebook好友請喝美式！即日起至9月30日，追蹤黑浮咖啡FB、到活動貼文下留言完成社群任務，到門市就能憑畫面內用「免費喝美式咖啡」，現省110元。