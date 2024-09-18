LINE免費貼圖24組！「中秋節快樂」祝福圖、早安圖、晚安圖都有

星巴克買一送一開工喝星冰樂！摩斯奶茶第二杯10元　黑浮美式免費

記者蕭涵云/綜合報導

▲開工咖啡優惠今「星巴克買一送一」那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂都半價；摩斯漢堡拿鐵咖啡兩杯109元、奶茶「第二杯10元」；黑浮咖啡一招「免費喝美式咖啡」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開工咖啡優惠今「星巴克買一送一」那堤、焦糖瑪奇朵、焦糖可可碎片星冰樂都半價；摩斯漢堡拿鐵咖啡兩杯109元、奶茶「第二杯10元」；黑浮咖啡一招「免費喝美式咖啡」。（圖／記者蕭涵云攝）
中秋節過後開工喝咖啡優惠提神，今（18）日「星巴克買一送一」開喝那堤75元、焦糖瑪奇朵85元、焦糖可可碎片星冰樂93元；摩斯漢堡榛果風味拿鐵咖啡兩杯109元、榛果風味奶茶「第二杯10元」；追蹤黑浮咖啡FB完成社群任務，就能內用「免費喝美式咖啡」，好康一次整理告訴你。

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📌星巴克買一送一開工咖啡！星冰樂半價
過完中秋節開工了！爽喝「星巴克買一送一」消暑優惠，即日起927日每週三至五，於foodomo外送平台可享指定飲品「買一送一」好友分享！特大杯「那堤」兩杯特價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯特價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯特價185元（原價370元），划算喝到那堤75元、焦糖瑪奇朵85元、焦糖可可碎片星冰樂93元，上班上課提神通通百元有找。

▲星巴克「買一送一」數位體驗最後一天！快抽獎優惠券喝到8月11日。（圖／記者蕭涵云攝）
▲開工咖啡優惠爽喝「星巴克買一送一」星冰樂半價。（圖／記者蕭涵云攝）
📌摩斯漢堡：榛果風味奶茶「第二杯10元」
摩斯漢堡推出LINE好友獨享優惠，即日起至9月30日到門市出示活動圖片、或於APP點購，可享榛果風味拿鐵咖啡「兩杯109元」，榛果風味奶茶「第二杯10元」；還有「摩斯鱈魚堡＋冰紅茶(L)」99元、「超級大麥海洋珍珠堡＋冰紅茶(L)」109元。

▲摩斯漢堡LINE好友獨享優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
▲摩斯漢堡LINE好友獨享優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
▲幫大家準備好圖片，可到摩斯漢堡吃優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
▲幫大家準備好圖片，可到摩斯漢堡吃優惠。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）
📌黑浮咖啡：完成社群任務「免費喝美式」
黑浮咖啡9月款待Facebook好友請喝美式！即日起至9月30日，追蹤黑浮咖啡FB、到活動貼文下留言完成社群任務，到門市就能憑畫面內用「免費喝美式咖啡」，現省110元。


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