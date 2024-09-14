中秋節星巴克買一送一！迷客夏、五桐號、大苑子9大手搖飲半價

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▲中秋節「全品項第二杯半價」有星冰樂！星巴克買一送一優惠買法曝光。（圖／記者蕭涵云攝）

▲大苑子百香綠茶買一送一！芭樂檸檬49元。（圖／大苑子提供）

▲中秋節純茶「任搭買一送一」！「復刻奶茶＋加料任選」第二杯半價，相當於最便宜大杯珍奶只要45元。（圖／鶴茶樓提供）

▲中秋節CoCo都可「果茶30元」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲中秋節先喝道開喝「四季春茶王三杯89元」。（圖／先喝道提供）

▲蔦日子中秋節「黑糖波波沙沙」第二杯5折。（圖／蔦日子提供）

中秋節星巴克買一送一！星冰樂第二杯半價；吃烤肉、月餅也能配9大手搖飲料迷客夏、五桐號、大苑子、珍煮丹、鶴茶樓、康青龍買一送一，CoCo都可「果茶30元」、十盛「限量乳牛杯」買2送1、先喝道「四季春茶王三杯89元」、蔦日子「第二杯5折」一次整理，最強大消暑解膩飲品優惠懶人包就看這一篇。星巴克團圓美好中秋，9月16日至9月17日，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「全品項第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。現在就幫大家劇透，中秋節過後也能爽喝「星巴克買一送一」優惠買法！本週開喝特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），爽喝特大杯半價只要百元有找迷客夏新推2024年「朝等紅茶拿鐵系列」，選用斯里蘭卡紅茶搭配肯亞紅茶，喝起來帶有木質調與麥芽焦糖香，推薦奶茶迷必喝茶拿鐵。中秋節就喝五桐號3大清爽系手搖飲優惠，，配烤肉最能解油膩。提醒大家，飲品加料不包含於買一送一優惠中。中秋節大苑子瘋狂大放送，除了聯名「吃果籽」，把招牌人氣芭樂檸檬、愛文翡翠、柳丁翡翠變成手搖風味「吸凍飲」。（恕不提供外送服務、不接受電話預訂、糖冰量需一致；每日每店限量100組）；大苑子APP註冊會員還有專屬「芭樂檸檬49元優惠券」可領取；每日限量1000張，每人限領1張）。偷偷透露，大苑子9月開跑超級會員日活動，每個月都有專屬優惠，像是「週二自動加值日」使用大苑子PAY完成自動加值並完成儲值服務，可享「翡翠檸檬買一送一」優惠（每人每日限獲贈乙次）；每週三「會員日」開喝9月18日百香愛玉買一送一、9月25日蘋果醋冰茶第二杯19元等好康。即日起至9月24日，珍煮丹也有外送Uber Eats優惠，爽喝黑糖冬瓜仙草、桂花茉綠「買一送一」。提醒大家優惠品項以APP畫面標示參加分店、品項為準。中秋節，以綺夢紅茶調配而成古早味「復刻奶茶」，可自由搭配：鶴頂紅茶/桂香烏龍茶凍、香濃芝麻糊凍、茶香系列粉粿、蜂蜜珍珠、小麥胚芽等超豐富11款配料（10元～15元）；內行推薦Top 5經典組合，「鶴記茶凍奶茶」60元、「鶴記芝麻糊凍奶茶」65元、「冬瓜菊花粉粿奶茶」65元、「鶴記鴛鴦凍奶茶」65元、「復刻波霸奶茶」60元，換算下來，最便宜一杯大杯珍奶45元喝超飽。為幫大家搭配烤肉吃月餅的負擔行程，鶴茶樓大手筆把8款耐喝茶飲都下折扣，自由任選「買一送一」；內行推薦熟果香「鶴頂紅茶」35元、淡雅水蜜糖果香「藝伎紅茶」40元、「桂香烏龍」40元、淡淡獨特奶香「金萱青茶」35元，最便宜純茶一杯只要18元好划算。提醒大家，飲品容量皆大杯(L)供應；僅限到店購買；線上預訂、電話預訂、外送皆不適用。兩杯復刻奶茶皆須加料；價低者半價，結帳四捨五入計；每人皆限購3組。部分門市因應中秋假期調整營業時間，建議購買前可先致電詢問。康青龍最新優惠開喝「桂花茶王買一送一」！選以茶中之王調入金黃絢爛桂花醬，茶湯溫潤回甘、配上微甜清香的桂花，香氣十足又順口。。提醒大家，數量有限，領完為止。CoCo都可即日起至9月17日，加碼中秋節「果茶單杯30元」優惠！臨櫃購買、或使用都可訂線上預訂，都可享「百香綠茶(大)、芒果綠茶(大)」特價30元，每杯現省15元，掏出100元買三杯還有找。提醒大家，外送平台/門市外送不參與；商場/部分門市不適用；各優惠不併用，活動數量有限售完為止。提醒大家，活動限同品項；部分門市不參與；外帶自取不適用，數量有限售完為止；實際活動詳情及辦法以 foodpanda app 及官網結帳頁面顯示為主。歡慶新品上市適逢中秋節，十盛 SHISHENG打造可愛的開喝馥鐵觀音、「夏沁冬露」；即日起至9月底來店消費滿100元，可玩貪喝扭蛋機抽獎1公升北海道十勝四葉牛乳、整筆9折優惠、免費新品招待券、限量品牌乳牛印花紙膠帶等精美小禮，中獎率100%。先喝道中秋節優惠端出榮獲食品界米其林ITQI（International Taste & Quality Institute國際風味暨品質評鑑所）最高三星評鑑的得獎茶，選用採用台灣南投鹿谷及竹山茶園的四季春茶，喝得到淡雅清香，消暑解膩都是好適合。中秋節蔦日子端出全新飲品「黑糖波波沙沙」，結合黑糖焦香味與白玉珍珠，軟Q口感搭配沁涼冰沙奶昔，顛覆想像。而且新品一上市就下折扣給大家嚐鮮，，快約朋友開喝。