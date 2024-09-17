中秋節星巴克「全品項第二杯半價」！星冰樂86元　85度C買2送1

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲中秋節星巴克「全品項第二杯半價」星冰樂86元！開工再喝「星巴克買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲85度C中秋節中大杯咖啡系列「買2送1」。（圖／85度C提供）

中秋節快樂！今（17）日星巴克「全品項第二杯半價」，最便宜星冰樂一杯才86元開喝；明（18）日開工再喝「星巴克買一送一」foodomo外送優惠。85度C今一日限定12小時爽喝中大杯咖啡系列「買2送1」。團圓美好中秋節放假爽喝星巴克優惠，提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。中秋節假期過後開工再喝「星巴克買一送一」消暑優惠！特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），通通百元有找爽喝特大杯9月17日中秋節，85度C全台門市今一日限定上午10:00至晚上22:00連續12小時，中大杯咖啡系列「買2送1」，相當於下殺67折優惠！現場每人限購兩組（一組三杯）。同時，寄杯卡也是「買2張送1張」，每張10杯、等於買20杯送10杯，無兌換期限！不限冰熱、限同品項同大小，最多現省990元。提醒大家，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠。