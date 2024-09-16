星巴克買一送一！星冰樂及「全品項第二杯半價」　摩斯咖啡45元

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▲星巴克爽喝「星冰樂及全品項第二杯半價」連續2天直到明天中秋節！放假過後還有「星巴克買一送一」等大家。（圖／記者蕭涵云攝）

▲出示此圖片到摩斯漢堡，爽喝咖啡45元、拿鐵50元。（圖／翻攝自摩斯漢堡FB）

▲85度C中秋節開喝中大杯咖啡系列「買2送1」。（圖／85度C提供）

星巴克今（16）日起，爽喝「星冰樂及全品項第二杯半價」連續2天直到明天中秋節！一招掌握「星巴克買一送一」消暑優惠。摩斯漢堡也祭出大杯「摩斯咖啡」兩杯特價90元，相當於一杯45元就入手；85度C則是中大杯咖啡系列「買2送1」，相當於67折優惠一次整理。迎接星巴克團圓美好中秋優惠活動，今提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。再幫大家挖出，中秋節假期過後爽喝「星巴克買一送一」消暑優惠！團圓完繼續喝特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於一杯百元有找通通爽喝特大杯。中秋節到摩斯漢堡出示網路限時優惠券圖片，爽喝！現在全新推出「澳式黑咖啡Long Black」，即日起至9月30日，同時還有超值下午茶組69元起，爽吃「大杯冰紅茶＋北海道可樂餅」才69元、「大杯冰紅茶＋方塊薯餅3個」也只要69元；還有「薯條＋大杯可樂」79元，「摩斯雞塊6個＋蒟蒻冰紅茶」99元，通通百元有找好划算。9月17日中秋節，85度C全台門市上午10:00至晚上22:00限時12小時，爽喝中大杯咖啡系列「買2送1」，相當於下殺67折優惠；現場每人限購兩組（一組三杯）。同時，寄杯卡也是「買2張送1張」，每張10杯、等於買20杯送10杯，不限冰熱、限同品項同大小，最多現省990元，而且無兌換期限！提醒大家，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠。