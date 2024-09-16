星巴克買一送一！星冰樂及「全品項第二杯半價」　摩斯咖啡45元

星巴克今（16）日起，爽喝「星冰樂及全品項第二杯半價」連續2天直到明天中秋節！一招掌握「星巴克買一送一」消暑優惠。摩斯漢堡也祭出大杯「摩斯咖啡」兩杯特價90元，相當於一杯45元就入手；85度C則是中大杯咖啡系列「買2送1」，相當於67折優惠一次整理。
📌中秋節星巴克買一送一！星冰樂第二杯半價
迎接星巴克團圓美好中秋優惠活動，今9月16日至9月17日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「全品項第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。這次只要點大杯就幾乎是飲品全品項第二件半價，大家熱愛的星冰樂、星沁爽都有優惠價。
再幫大家挖出，中秋節假期過後爽喝「星巴克買一送一」消暑優惠！9月18日至9月27日每週三至五，於foodomo外送平台可享指定飲品「買一送一」好友分享！團圓完繼續喝特大杯「那堤」兩杯優惠價150元（原價300元）、特大杯「焦糖瑪奇朵」兩杯優惠價170元（原價340元）、特大杯「焦糖可可碎片星冰樂」兩杯優惠價185元（原價370元），相當於一杯那堤75元、焦糖瑪奇朵85元、焦糖可可碎片星冰樂93元，百元有找通通爽喝特大杯。
📌摩斯漢堡：咖啡45元、拿鐵50元！單點「免費升級」澳式黑咖啡
中秋節到摩斯漢堡出示網路限時優惠券圖片，爽喝大杯摩斯咖啡(冷/熱)兩杯特價90元（原價120元）、中杯拿鐵兩杯(冷/熱)兩杯特價100元（原價140元）！現在全新推出「澳式黑咖啡Long Black」，即日起至9月30日，單點摩斯咖啡(M)即可「免費升級」澳式黑咖啡，相當於現省15元。
同時還有超值下午茶組69元起，爽吃「大杯冰紅茶＋北海道可樂餅」才69元、「大杯冰紅茶＋方塊薯餅3個」也只要69元；還有「薯條＋大杯可樂」79元，「摩斯雞塊6個＋蒟蒻冰紅茶」99元，通通百元有找好划算。
📌85度C：中大杯咖啡系列「買2送1」
9月17日中秋節，85度C全台門市上午10:00至晚上22:00限時12小時，爽喝中大杯咖啡系列「買2送1」，相當於下殺67折優惠；現場每人限購兩組（一組三杯）。同時，寄杯卡也是「買2張送1張」，每張10杯、等於買20杯送10杯，不限冰熱、限同品項同大小，最多現省990元，而且無兌換期限！提醒大家，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠。
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迎接星巴克團圓美好中秋優惠活動，今9月16日至9月17日連續2天，活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享「全品項第二杯半價」優惠。提醒大家，單筆交易最高限購四杯(二杯支付原價；二杯支付半價)並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。這次只要點大杯就幾乎是飲品全品項第二件半價，大家熱愛的星冰樂、星沁爽都有優惠價。
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📌摩斯漢堡：咖啡45元、拿鐵50元！單點「免費升級」澳式黑咖啡
中秋節到摩斯漢堡出示網路限時優惠券圖片，爽喝大杯摩斯咖啡(冷/熱)兩杯特價90元（原價120元）、中杯拿鐵兩杯(冷/熱)兩杯特價100元（原價140元）！現在全新推出「澳式黑咖啡Long Black」，即日起至9月30日，單點摩斯咖啡(M)即可「免費升級」澳式黑咖啡，相當於現省15元。
同時還有超值下午茶組69元起，爽吃「大杯冰紅茶＋北海道可樂餅」才69元、「大杯冰紅茶＋方塊薯餅3個」也只要69元；還有「薯條＋大杯可樂」79元，「摩斯雞塊6個＋蒟蒻冰紅茶」99元，通通百元有找好划算。
📌85度C：中大杯咖啡系列「買2送1」
9月17日中秋節，85度C全台門市上午10:00至晚上22:00限時12小時，爽喝中大杯咖啡系列「買2送1」，相當於下殺67折優惠；現場每人限購兩組（一組三杯）。同時，寄杯卡也是「買2張送1張」，每張10杯、等於買20杯送10杯，不限冰熱、限同品項同大小，最多現省990元，而且無兌換期限！提醒大家，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠。