中秋節鶴茶樓出手了！純茶任搭「買一送一」　45元喝大杯珍珠奶茶

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「復刻奶茶＋加料任選」第二杯半價！最便宜大杯珍奶一杯45元就開喝。（圖／鶴茶樓提供）

▲鶴茶樓中秋節純茶「任搭買一送一」，最便宜一杯下殺18元。​​​​​​​（圖／鶴茶樓提供）

▲中秋節CoCo都可「果茶30元」明起爽喝6天。（圖／CoCo都可提供）

中秋節烤肉吃月餅怎麼能不喝手搖飲料解膩！鶴茶樓發出最新5天優惠活動，解渴純茶「任搭買一送一」，一杯下殺18元超划算；「復刻奶茶＋加料任選」第二杯半價，開喝大杯珍珠奶茶竟然只要45元，咀嚼控瘋掉，超自由的中秋優惠手搖組合一次整理。CoCo都可也祭出百香綠茶、芒果綠茶通通「單杯30元」，100元買三杯還有找，連假天天喝都賺。中秋節鶴茶樓大方推出連續5天優惠活動，粉粿大王9月13日至9月16日先端出「復刻奶茶＋加料任選」第二杯半價，選以帶有煙燻、焦糖香風味的綺夢紅茶基底，調配厚奶香而成的古早味「復刻奶茶」，自由搭配：鶴頂紅茶/桂香烏龍茶凍、香濃芝麻糊凍、茶香系列粉粿、蜂蜜珍珠、小麥胚芽等超豐富11款配料（10元～15元）。內行推薦Top 5經典組合，「鶴記茶凍奶茶」60元、「鶴記芝麻糊凍奶茶」65元、「冬瓜菊花粉粿奶茶」65元、「鶴記鴛鴦凍奶茶」65元、「復刻波霸奶茶」60元，換算下來，最便宜一杯大杯珍奶只要45元就能喝超飽。9月17日中秋節當天再爽喝解膩「純茶系列」優惠，超狂「任搭買一送一」！瘋狂烤肉吃月餅難免有點負擔，這時就需要清爽純茶來解膩，鶴茶樓不囉唆，直接把8款「耐喝系」茶飲都下折扣，自由任選「買一送一」；業者也推薦風味細膩的4款最佳選擇，熟果香「鶴頂紅茶」35元、淡雅水蜜糖果香「藝伎紅茶」40元、「桂香烏龍」40元、淡淡獨特奶香「金萱青茶」35元，最便宜一杯純茶下殺18元超划算。提醒大家，飲品容量皆大杯(L)供應；僅限到店購買；線上預訂、電話預訂、外送皆不適用。兩杯復刻奶茶皆須加料；價低者半價，結帳四捨五入計；每人皆限購3組。部分門市因應中秋假期調整營業時間，建議購買前可先致電詢問。CoCo都可也從9月12日至9月17日，連續6天加碼中秋節「果茶單杯30元」優惠！臨櫃購買、或使用都可訂線上預訂，都可享「百香綠茶(大)、芒果綠茶(大)」通通特價30元，每杯現省15元、相當於直接下殺67折，掏出100元買三杯還有找。提醒大家，外送平台/門市外送不參與；商場/部分門市不適用；各優惠不併用，活動數量有限售完為止。