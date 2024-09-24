大谷翔平單周6轟17打點7盜大爆發！本季第3度獲國聯單週最佳球員

大谷翔平又獲獎了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平上周打擊大爆發，單周猛敲6發全壘打，並成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員。大谷翔平也榮獲國家聯盟單週最佳球員，這是他本季第三度獲獎。生涯第10次單周最佳球員，再度創下日本選手新紀錄。大谷翔平在美國時間9月19日轟出單場3轟、跑出2盜，進帳10分打點，一舉達成「50-50」偉業。不過大谷腳步未歇，目前他創造53轟55盜，還持續堆高紀錄。
大谷單場三轟太恐怖 生涯10次單周最佳球員
大谷翔平單周7場比賽，合計交出5成打擊率、6轟、17分打點，跑出7次盜壘，單週的整體攻擊指數（OPS）高達1.688，獲得國聯單週最佳球員，這是他生涯第10次獲得最佳球員，繼續刷新旅美日本選手紀錄。
本季大谷翔平出賽153場，交出53轟、123分打點，跑出55盜，打擊率為3成01，整體攻擊指數為1.023。大谷有望挑戰單季「55轟55盜」、甚至是「60轟60盜」的偉大成就。
美聯單週最佳球員則是西雅圖水手隊球星「J-ROD」Julio Rodríguez，他上周繳出4成33打擊率，有3轟、9分打點。Julio Rodríguez本季出賽137場，有19轟、63分打點，打擊率2成72的表現。
此外，大谷還超越Rickey Henderson，的單季13場（單場1轟1盜壘）的紀錄，大谷累積15場，就看可以把紀錄持續堆高多遠。
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大谷翔平單周7場比賽，合計交出5成打擊率、6轟、17分打點，跑出7次盜壘，單週的整體攻擊指數（OPS）高達1.688，獲得國聯單週最佳球員，這是他生涯第10次獲得最佳球員，繼續刷新旅美日本選手紀錄。
本季大谷翔平出賽153場，交出53轟、123分打點，跑出55盜，打擊率為3成01，整體攻擊指數為1.023。大谷有望挑戰單季「55轟55盜」、甚至是「60轟60盜」的偉大成就。
美聯單週最佳球員則是西雅圖水手隊球星「J-ROD」Julio Rodríguez，他上周繳出4成33打擊率，有3轟、9分打點。Julio Rodríguez本季出賽137場，有19轟、63分打點，打擊率2成72的表現。
此外，大谷還超越Rickey Henderson，的單季13場（單場1轟1盜壘）的紀錄，大谷累積15場，就看可以把紀錄持續堆高多遠。