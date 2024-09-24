大谷翔平單周6轟17打點7盜大爆發！本季第3度獲國聯單週最佳球員

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大谷翔平又獲獎了！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平上周打擊大爆發，單周猛敲6發全壘打，並成為大聯盟史上第一位「50-50」俱樂部成員。本季大谷翔平出賽153場，交出53轟、123分打點，跑出55盜，打擊率為3成01，整體攻擊指數為1.023。大谷有望挑戰單季「55轟55盜」、甚至是「60轟60盜」的偉大成就。此外，大谷還超越Rickey Henderson，的單季13場（單場1轟1盜壘）的紀錄，大谷累積15場，就看可以把紀錄持續堆高多遠。