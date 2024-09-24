大谷翔平締造史無前例「53-55」！MLB官網：別忘他還是世界級投手

MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平近期手感火熱，上週更是單週猛扛6轟，成功締造單季「50轟50盜」里程碑，也一舉獲得國聯單週最佳球員，目前個人紀錄則是來到了「53-55」，有望在本賽季結束前完成「55-55」。而大聯盟官網也期待大谷在剩餘賽季內繼續堆高紀錄，同時也寫下別忘了大谷只是暫時卸下二刀流身分，他還是名世界級的投手。
大谷昨日又開轟加盜壘 目前已累積53轟、55盜
大谷翔平昨日比賽不但單場跑出2次盜壘成功，也在九局下開轟，目前個人已累積53轟、55盜，單季「55-55」已近在眼前，甚至有機會締造「60-60」的偉業。而大谷翔平上週7場比賽，合計交出5成打擊率、6轟、17分打點，跑出7次盜壘，單週的整體攻擊指數（OPS）高達1.688的恐怖成績，也一舉獲得國聯單週最佳球員，這是他生涯第10次獲得最佳球員，繼續刷新旅美日本選手紀錄。
大聯盟官網稍早也撰文寫下，所有有關大谷的一切都不平凡，上個月他才以再見滿貫砲的方式，達陣MLB史上最速「40-40」，上週最終更以單場6打數6安打、3轟、10打點、2盜外星人般的成績，締造「50-50」。
大聯盟官網撰文 稱別忘了大谷還是世界級投手
官網也表示，距離例行賽結束還有約1週時間，大谷有機會繼續將紀錄再度堆高，突破人們認為可能的極限，「更重要的是，大谷如今敲出53轟，與Aaron Judge的55轟僅差2轟，而可別忘了，大谷還是一名世界級投手，正在從手肘手術中復原，甚至有望成為今年季後賽的投手選擇。」
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大谷翔平昨日比賽不但單場跑出2次盜壘成功，也在九局下開轟，目前個人已累積53轟、55盜，單季「55-55」已近在眼前，甚至有機會締造「60-60」的偉業。而大谷翔平上週7場比賽，合計交出5成打擊率、6轟、17分打點，跑出7次盜壘，單週的整體攻擊指數（OPS）高達1.688的恐怖成績，也一舉獲得國聯單週最佳球員，這是他生涯第10次獲得最佳球員，繼續刷新旅美日本選手紀錄。
大聯盟官網稍早也撰文寫下，所有有關大谷的一切都不平凡，上個月他才以再見滿貫砲的方式，達陣MLB史上最速「40-40」，上週最終更以單場6打數6安打、3轟、10打點、2盜外星人般的成績，締造「50-50」。
大聯盟官網撰文 稱別忘了大谷還是世界級投手
官網也表示，距離例行賽結束還有約1週時間，大谷有機會繼續將紀錄再度堆高，突破人們認為可能的極限，「更重要的是，大谷如今敲出53轟，與Aaron Judge的55轟僅差2轟，而可別忘了，大谷還是一名世界級投手，正在從手肘手術中復原，甚至有望成為今年季後賽的投手選擇。」