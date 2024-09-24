大谷翔平挑戰MLB睽違逾20年紀錄！洋基重砲「法官」Judge也在追隨

MLB美國職棒洛杉磯道奇當家日籍球星大谷翔平，上週先是在與馬林魚隊的比賽上，單場猛敲6安（包括3轟）、10打點、2盜壘成功，進一步將紀錄推進至「50轟50盜」，也順利獲得國聯單週最佳球員。而如今大谷還將挑戰大聯盟一項睽違23年的紀錄，那就是他有望成為本季唯一一位達成400壘打數的球員，洋基當家球星「法官」Aaron Judge則同樣也在追隨這項紀錄。
大谷獲得單週最佳球員 本季已累計53轟55盜
大谷翔平上週7場比賽，合計交出5成打擊率、6轟、17分打點，跑出7次盜壘成績，單週整體攻擊指數（OPS）則是高達1.688，也讓他順利獲得國聯單週最佳球員，這是他生涯第10次獲得單週最佳球員，也繼續刷新旅美日本選手紀錄。而大谷如今已累積「53轟55盜」，有望挑戰單季「55轟55盜」，甚至是「60轟60盜」的偉大成就。
大谷將挑戰400壘打數 洋基法官同樣也在追隨
大聯盟官網稍早也撰文指出，大谷翔平今年繳出非凡賽季，他也有機會成為自2001年的重砲Sammy Sosa、Luis Gonzalez、Barry Bonds、Todd Helton後，第一位達陣單季400壘打數的球員。
大谷翔平本賽季至今，已經繳出391壘打數成績，賽季至今敲出184安、其中有34支二壘安打、7支三壘安打、53發全壘打；而大谷的391個壘打數，已經能夠排在道奇隊史第二，接下來除了挑戰400壘打數外，還可以朝突破1930年Babe Herman締造416壘打數的道奇隊史紀錄邁進。
大聯盟官網也提到，洋基重砲「法官」Aaron Judge也在挑戰單季400壘打數的里程碑，目前他繳出394壘打數，距離這項久違的紀錄也不遠。而這項紀錄要達成屬實不易，自1960年以來僅僅出現了8次，但只要大谷與Judge2人能夠維持近期的表現，預期要雙雙締造單季400壘打數並不會太困難，2人也非常有機會在本賽季拿下所屬聯盟的例行賽MVP。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷翔平上週7場比賽，合計交出5成打擊率、6轟、17分打點，跑出7次盜壘成績，單週整體攻擊指數（OPS）則是高達1.688，也讓他順利獲得國聯單週最佳球員，這是他生涯第10次獲得單週最佳球員，也繼續刷新旅美日本選手紀錄。而大谷如今已累積「53轟55盜」，有望挑戰單季「55轟55盜」，甚至是「60轟60盜」的偉大成就。
大谷將挑戰400壘打數 洋基法官同樣也在追隨
大聯盟官網稍早也撰文指出，大谷翔平今年繳出非凡賽季，他也有機會成為自2001年的重砲Sammy Sosa、Luis Gonzalez、Barry Bonds、Todd Helton後，第一位達陣單季400壘打數的球員。
大谷翔平本賽季至今，已經繳出391壘打數成績，賽季至今敲出184安、其中有34支二壘安打、7支三壘安打、53發全壘打；而大谷的391個壘打數，已經能夠排在道奇隊史第二，接下來除了挑戰400壘打數外，還可以朝突破1930年Babe Herman締造416壘打數的道奇隊史紀錄邁進。
大聯盟官網也提到，洋基重砲「法官」Aaron Judge也在挑戰單季400壘打數的里程碑，目前他繳出394壘打數，距離這項久違的紀錄也不遠。而這項紀錄要達成屬實不易，自1960年以來僅僅出現了8次，但只要大谷與Judge2人能夠維持近期的表現，預期要雙雙締造單季400壘打數並不會太困難，2人也非常有機會在本賽季拿下所屬聯盟的例行賽MVP。