大聯盟週報Week25／大谷翔平堆高障礙　達比修2000K超級紀錄達標

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大谷翔平依舊是焦點！2024年大聯盟例行賽將進入最後一周，在拚戰最激烈的國聯西區，教士已經追到只差道奇3場了，但所有人的焦點似乎都在大谷翔平身上，過去4場比賽，洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平刷紀錄簡直有如日常便飯那般容易。9月19日，6打數6安打，5支長打，3支全壘打，10打點，2次盜壘成功，單季「50轟50盜」、「51轟51盜」先後達標，在此之前，大聯盟史上沒有單季3響砲的選手中過完超過1次盜壘的選手，大谷是第一人。大谷各項紀錄繼續追加個人單季新高，得分128正式超越前輩鈴木一朗，寫下日籍選手新高，只要再追加1次盜壘成功，即可追平一朗在2001年菜鳥年的單季56盜紀錄。周日（22日）之戰，大谷的本季第53轟出現在9局下4比5落後科羅拉多落磯隊的時候，一棒從後援投手Seth Halvorsen手中轟出中外野的追平陽春彈，隨後貝茲（Mookie Betts）再補上個人本季第19轟，向對手說再見，也是貝茲生涯第2支再見全壘打。這一勝來得及時，例行賽剩下6場，面對同區教士隊的緊咬，完全不能放鬆，敲出致勝轟的貝茲感受最深，談到這一勝，他說：「這真的太重要了，尤其當你看到計分板上教士隊贏的時候…然後翔平來了一發全壘打，給我們帶來莫大的能量，接著是我掌握了漂亮的一擊。」周日在聖地牙哥，達比修有回歸教士隊之後的第4度登板，面對白襪投了6.1局，這一次他已經將用球數提升到87，被敲3支安打，但其中包括2支陽春彈，失2分，最重要的是送出9次三振，大聯盟生涯奪三振次數來到2003，成為大聯盟史上第一位投出2千K的日籍投手。38歲的達比修在5月底因腹股溝傷勢進入傷兵名單，6月中又出現手肘發炎現象，延後復出，7月6日因為家庭私事被放進限制名單，8月下旬先進入傷兵名單，當時他的經紀人就曾透露，達比修不願接受轉入60天傷兵名單的安排，寧可以進入限制名單、期間不願支薪而暫時離隊，據了解，教士隊因此減少了400萬美元的支出。9月4日回歸先發時，達比修已經在大聯盟缺戰超過3個月，4度登板，球數從63、63、79，到這次的87，投球能量已經接近個人的最佳狀態， 而教士此役以4比2獲勝，達比修雖然無關勝敗，但球隊勝場來到90，距離道奇只差3場，並在國聯外卡中排名第一。這一次也是達比修歸隊後，首度投進第7局，7局上他花了2球讓白襪打者馮恩（Andrew Vaughn）擊出三壘飛球出局，隨後就被換下場，達比修說：「能在第7局製造出局對我來說很重要，」歸隊後目標是能在單場投到100球，6局投完覺得自己仍有餘力，「我想繼續投下去，他們願意讓再上到投手丘，我很感激。」比較可惜的是，教士在8局下才攻下3分，上演逆轉秀，達比修與勝投無緣，大聯盟生涯累積109勝，加上日職的93勝，來到202勝，距離黑田博樹保持的203勝美日職通算紀錄，還差一勝。2024年球季對芝加哥白襪隊來說是個極其特殊的球季，人們以另類的關注模式來看待這支球隊，這對代理總教練塞茲摩爾（Grady Sizemore）來說，各式感受都非常強烈，他很清楚社會大眾對於他們已經從傻眼、漫罵，轉變為惋惜、同情了。周日的賽事中，白襪以2比4輸給教士之後，吞下本季第120敗，追平1962年的紐約大都會，成為現代棒球（1901年以後）史上，單季最多敗的球隊。白襪例行賽還剩下6場，兩個系列賽分別是主場對洛杉磯天使、客場對底特律老虎，輸掉任何一場就會寫下新紀錄。而目前白襪主場戰績20勝58敗，只要對天使3連戰中輸掉2場，就會成為史上第一支在球季中輸掉60場主場比賽的球隊。對於失敗，白襪全隊似乎已經麻木了，捕手柯瑞李（Korey Lee）在3局上從達比修手中敲出個人本季第11轟，跑壘時就看不出有什麼愉快或興奮的神情，賽後他說：「我們不會對此感到高興。如果你覺得很高興，那就就是不知道自已在做什麼了。我知道這非常艱難，但同時，你必須更專注於在這一整天。」白襪戰績36勝120敗，團隊救援失敗36次在大聯盟30隊中是最多的，而在曾經領先的比賽中吞下56敗，以及6局之後領先之戰吞下23敗，也都是最多，戰力與贏球企圖心之薄弱，都只能以一個慘字來形容。周日之戰就是最典型的例子，8局上結束，白襪仍以2比1領先，但在8局下，兩位後援投手貝若亞（Prelander Berroa）、艾拉德（Fraser Ellard）卻聯手搞掉3分。球隊靈魂人物、資深外野手班尼泰迪（Andrew Benintendi）說：「和其他每一場輸球一樣，都會覺得很糟糕，本來數字對我們來說不算什麼，可一旦你輸掉120場，總會覺得心情失落，但就算很糟， 日子還是得過下去，即使沒有人願意經歷這種事，但這就是我們現在的處境。」芝加哥小熊隊的日籍左投今永昇太對大聯盟比賽的調性真是越來越熟悉了，周日在主場對華盛頓國民之戰，儘管瑞格里球場雨勢不斷，比賽因此延遲了2小時20分，但他還是投出7局6安無失分的好投，小熊因此以5比0獲勝。今永拿下本季第15勝，防禦率、每局被上壘率分別降到2.91、1.02，3項數據都在國聯排名第3。15勝追平松坂大輔，在日籍選手第一年勝場數排名第3，僅次於達比修有和前田健太的16勝，今永也成為1957年Dick Drott以後，首位單季15勝的小熊左投，投出174次在小熊隊史上新人投手排名第3。「比賽期間我一直記著，因為持續在下雨，或許會有些延誤，」今永透過專屬翻譯Edwin Stanberry表示，「所以我牢記這一點，要求自己不要太受到環境的影響，專注在比賽。」比賽延後對先發投手總是不利，但突然多出來的賽前時間，今永用來吃點東西，然後小睡一下，效果還不錯。這次登板讓今永本季已經累積了173.1局的投球，超越2019年在橫濱DeNA的170局，寫下生涯單季新高，今永說：「我一直專注在自己9月時能否保持在最佳狀態，已經走到了這一步，沒有受傷，應該算是做了正確的事。」今永絕對是小熊本季影響力最大的投手，在他出賽的比賽中，球隊戰績23勝6敗，小熊其他賽事戰績是57勝70敗，總教練康塞爾（Craig Counsell）說：「毫無疑問的，他是我們最好的投手，也是我們最好的球員。」小熊目前80勝76敗，勝率0.513雖然在國聯中區排名第2，但基本上已經沒有進入季後賽的機會，今永還有1次登板的機會，就看他有沒有辦法追平日籍新人投手單季最多的16勝了。