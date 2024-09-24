宋慧喬「暴瘦現身」台北露香肩！聽到：從小看妳長大　噗哧笑出來

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▲▼宋慧喬全身以「白色系」出席代言記者會。（圖／記者葉政勳攝）

南韓女神宋慧喬相隔7年再來台，今（24）日下午2點在「漢來飯店」舉辦代言記者會，她盤起頭髮、身穿白色洋裝與裸色鞋子現身，特別的是，宋慧喬的服裝採「露香肩」設計，宛如公主的仙氣，吸引台下百位媒體搶拍，閃光燈不斷。她一登場就說：「真的好久沒來了，還能收到這麼大的歡迎，真的很感謝，還有很多媒體與粉絲，謝謝！」她知道隔了7年再來台，很期待在台享受的一切，「我知道台灣有很多美食，近幾年的時尚也很受歡迎，本來想嘗試，但這次行程太短，有點遺憾」。當聽到主持人表示：「其實我從小看妳長大！」宋慧喬忍不住笑出聲，模樣也逗樂全場。宋慧喬在國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作，1996年以《初戀》出道。雖然現在是女神，但早期的她什麼戲都接，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，劇中角色更是用本名「慧喬」取名「吳慧喬」，是一個超任性的大學生，劇中表現出的刻薄行為，因其出乎意料的魅力而大受歡迎，加上形象與她的美麗外貌相反，因此躍升「青春明星」。事實上，宋慧喬的漢字本名是叫「宋慧教」，在出道時，中文翻譯根據韓文「교」的發音而將她的名字音譯作宋慧喬，這個譯名被華語圈的媒體沿用至今；曾在中國、香港發展並拍攝電影《我是女王》、《一代宗師》、中台製作的《太平輪》上下集的她也知情，順應方便從未要求更正。而宋慧喬的名字由來，是源自媽媽的胎夢，夢境則是有一隻在森林裡喝水的梅花鹿望著宋慧喬的母親，鹿的角是用紅寶石做成，所以才取名「宋慧喬」。出道慢慢爬上女一的宋慧喬，後來接到《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》等電視劇女主角，後來真正讓她於亞洲大走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下生 日：1981年11月22日（42歲）身 高：161cm體 重：45kgMBTI：INFJ緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）代表作：《順風婦產科》《藍色生死戀》《情定大飯店》《All In 真愛宣言》《浪漫滿屋》《他們的世界》《太陽的後裔》《黑暗榮耀1》《黑暗榮耀2》