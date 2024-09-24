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宋慧喬的小祕密公開！她本名叫：宋慧教　在台北爽用台灣面膜ING

記者陳雅蘭／綜合報導

▲宋慧喬漢字名叫「宋慧教」，目前在台灣的她，準備開記者會與大家暢聊保養祕訣。（圖／達志影像）
▲宋慧喬漢字名叫「宋慧教」，目前在台灣的她，準備開記者會與大家暢聊保養祕訣。（圖／達志影像）
南韓演員宋慧喬接下台灣保養品代言，昨（23）日飛來台灣，準備在今（24）日下午2點將舉辦記者會，暢聊接下寶島品牌代言的原因，以及女神的保養祕訣。《NOWnews今日新聞》特別介紹宋慧喬的幾個小故事，其實她的漢字本名是叫「宋慧教」而非「宋慧喬」，是因為韓文發音與「喬」相似，才沿用至今。

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▲宋慧喬（圖／namu.wiki）
▲宋慧喬的韓國維基百科資料顯示上，漢字名（紅框處）為「宋慧教」，而她本人也知道。（圖／namu.wiki）
宋慧喬本名叫「宋慧教」　她本人知道但不要求更改

宋慧喬在國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作，1996年以《初戀》出道。雖然現在是女神，但早期的她什麼戲都接，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，劇中角色更是用本名「慧喬」取名「吳慧喬」，是一個超任性的大學生，劇中表現出的刻薄行為，因其出乎意料的魅力而大受歡迎，加上形象與她的美麗外貌相反，因此躍升「青春明星」。

事實上，宋慧喬的漢字本名是叫「宋慧教」，在出道時，中文翻譯根據韓文「교」的發音而將她的名字音譯作宋慧喬，這個譯名被華語圈的媒體沿用至今；曾在中國、香港發展並拍攝電影《我是女王》、《一代宗師》、中台製作的《太平輪》上下集的她也知情，順應方便從未要求更正。

而宋慧喬的名字由來，是源自媽媽的胎夢，夢境則是有一隻在森林裡喝水的梅花鹿望著宋慧喬的母親，鹿的角是用紅寶石做成，所以才取名「宋慧喬」。

▲宋慧喬曾拍過中國、台灣電影，圖為《太平輪》的記者會。（圖／AP美聯社）
▲宋慧喬（左2）曾拍過中國、台灣電影，圖為《太平輪》的記者會。（圖／AP美聯社）
女神感情史　交往的男星都是帥哥

出道慢慢爬上女一的宋慧喬，後來接到《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》等電視劇女主角，後來真正讓她於亞洲大走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。

雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下「第59屆百想藝術大賞」的最佳女主角

宋慧喬小檔案
生　日：1981年11月22日（42歲）
身　高：161cm
體　重：45kg
MBTI：INFJ
緋　聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基
婚　姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）
代表作：
《順風婦產科》
《藍色生死戀》
《情定大飯店》
《All In 真愛宣言》
《浪漫滿屋》
《他們的世界》
《太陽的後裔》
《黑暗榮耀1》
《黑暗榮耀2》

▲宋慧喬現身桃機一行，面對媒體拍攝，微笑揮手致意。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）
▲宋慧喬相隔7年再來台灣，9月23日在桃園機場第一航廈面對媒體拍攝，微笑揮手致意。（圖／桃園機場記者聯誼會提供）

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