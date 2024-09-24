宋慧喬的小祕密公開！她本名叫：宋慧教　在台北爽用台灣面膜ING

南韓演員宋慧喬接下台灣保養品代言，昨（23）日飛來台灣，準備在今（24）日下午2點將舉辦記者會，暢聊接下寶島品牌代言的原因，以及女神的保養祕訣。《NOWnews今日新聞》特別介紹宋慧喬的幾個小故事，其實她的漢字本名是叫「宋慧教」而非「宋慧喬」，是因為韓文發音與「喬」相似，才沿用至今。
宋慧喬本名叫「宋慧教」 她本人知道但不要求更改
宋慧喬在國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作，1996年以《初戀》出道。雖然現在是女神，但早期的她什麼戲都接，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，劇中角色更是用本名「慧喬」取名「吳慧喬」，是一個超任性的大學生，劇中表現出的刻薄行為，因其出乎意料的魅力而大受歡迎，加上形象與她的美麗外貌相反，因此躍升「青春明星」。
事實上，宋慧喬的漢字本名是叫「宋慧教」，在出道時，中文翻譯根據韓文「교」的發音而將她的名字音譯作宋慧喬，這個譯名被華語圈的媒體沿用至今；曾在中國、香港發展並拍攝電影《我是女王》、《一代宗師》、中台製作的《太平輪》上下集的她也知情，順應方便從未要求更正。
而宋慧喬的名字由來，是源自媽媽的胎夢，夢境則是有一隻在森林裡喝水的梅花鹿望著宋慧喬的母親，鹿的角是用紅寶石做成，所以才取名「宋慧喬」。
女神感情史 交往的男星都是帥哥
出道慢慢爬上女一的宋慧喬，後來接到《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》等電視劇女主角，後來真正讓她於亞洲大走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。
雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下「第59屆百想藝術大賞」的最佳女主角。
宋慧喬小檔案
生 日：1981年11月22日（42歲）
身 高：161cm
體 重：45kg
MBTI：INFJ
緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基
婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）
代表作：
《順風婦產科》
《藍色生死戀》
《情定大飯店》
《All In 真愛宣言》
《浪漫滿屋》
《他們的世界》
《太陽的後裔》
《黑暗榮耀1》
《黑暗榮耀2》
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宋慧喬在國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作，1996年以《初戀》出道。雖然現在是女神，但早期的她什麼戲都接，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，劇中角色更是用本名「慧喬」取名「吳慧喬」，是一個超任性的大學生，劇中表現出的刻薄行為，因其出乎意料的魅力而大受歡迎，加上形象與她的美麗外貌相反，因此躍升「青春明星」。
事實上，宋慧喬的漢字本名是叫「宋慧教」，在出道時，中文翻譯根據韓文「교」的發音而將她的名字音譯作宋慧喬，這個譯名被華語圈的媒體沿用至今；曾在中國、香港發展並拍攝電影《我是女王》、《一代宗師》、中台製作的《太平輪》上下集的她也知情，順應方便從未要求更正。
而宋慧喬的名字由來，是源自媽媽的胎夢，夢境則是有一隻在森林裡喝水的梅花鹿望著宋慧喬的母親，鹿的角是用紅寶石做成，所以才取名「宋慧喬」。
女神感情史 交往的男星都是帥哥
出道慢慢爬上女一的宋慧喬，後來接到《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》等電視劇女主角，後來真正讓她於亞洲大走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。
雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下「第59屆百想藝術大賞」的最佳女主角。
宋慧喬小檔案
生 日：1981年11月22日（42歲）
身 高：161cm
體 重：45kg
MBTI：INFJ
緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基
婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）
代表作：
《順風婦產科》
《藍色生死戀》
《情定大飯店》
《All In 真愛宣言》
《浪漫滿屋》
《他們的世界》
《太陽的後裔》
《黑暗榮耀1》
《黑暗榮耀2》