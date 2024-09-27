費玉清本來不姓費！張菲也不是本名　兄弟檔藝名竟是她們取的

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲恆述法師是三姊弟中最先走紅的，也是最先使用藝名的。（圖／記者朱永強攝）

▲張菲沒有和費玉清、費貞綾一樣使用費姓當藝名。（圖／資料照）

許多藝人闖蕩演藝圈，除了要有出眾的外貌、超群的才華之外，有時也會取響亮的藝名。在台灣確實有不少藝人使用藝名，像是天王「小哥」費玉清，就是使用藝名在演藝圈走跳，他的本名叫做「張彥亭」，他的藝名是姊姊恆述法師幫忙取的；而恆述法師還在演藝圈時，也是使用藝名「費貞綾」，她本名其實叫做「張彥瓊」。許多人以為張菲還維持姊弟原本的張姓，應該就是本名了，但其實也不然，他的本名叫做「張彥明」，女星張鳳鳳先前透露，「張菲」這個名字是自己幫忙想的。張菲三姊弟中最早出道的姊姊「張彥瓊」，她17歲時參加駐唱歌星甄選，錄取後由於當時英國有個知名女星費麗雯，因此她也幫自己取了藝名，叫做「費貞綾」，英文名字則是「Jenny Fei」，當時她經常模仿瑪麗蓮夢露的造型，除了唱西洋歌曲之外，她也會穿旗袍演唱中文歌曲，之後便在台北市多個飯店駐唱。1970年她被中視節目部經理挖掘，正式成為藝人，還曾到日本發展演藝事業3年。不過1981年費貞綾退出演藝圈，在1989年遠赴美國皈依釋宣化，法號「恆述」、法名「果演」，如今就成為人稱的「恆述法師」。不過費貞綾出家前，不忘拉2位弟弟一把，她從日本回來後1年，將2位弟弟引薦給中視，費貞綾還幫本名張彥亭的小哥取藝名，「費玉清」就是她取的，這個名字和當時一個電視劇男主角的名字「費玉青」聽起來一樣，後來決定加上三點水，就成了「費玉清」。隨後費玉清於1977年在姊姊的推薦下，得到知名音樂人劉家昌賞識，正式開始演藝生涯。本名張彥明的張菲，其實費貞綾本來也想替他取個姓費的藝名，不過張菲不喜歡，因此就自己取作「張菲」。女星張鳳鳳先前上節目《鑽石點唱秀》則透露，其實張菲這個藝名，是她幫忙想的，當時張菲原本叫作「阿牛」，他們有一次在後台在聊藝名的話題，因為費玉清比張菲更早走紅，因此張菲也在努力想藝名，這時張鳳鳳神來一筆，就建議他叫「張菲」，因為早期有一個唱〈山東曼波〉很有名的男歌手叫作王菲，所以建議他使用「菲」字，起初張菲沒有一口答應，不過一段時間後，張鳳鳳就發現對方開始使用「張菲」這個藝名。