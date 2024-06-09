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藝人本名猜不透！Melody叫「劉恭顯」嘆像老頭　蔡閨原名超有特色

▲Melody（左）本名劉恭顯，她自認超像老頭的名字；蔡閨本名蔡蠵龜，名字超有特色。（圖／Melody、蔡閨臉書）
▲Melody（左）本名劉恭顯，她自認超像老頭的名字；蔡閨本名蔡蠵龜，名字超有特色。（圖／Melody、蔡閨臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

在演藝圈闖盪，除了寫下好成績之外，有些人會透過算命，或是取個特別的藝名，來讓觀眾對其印象深刻。《NOWnews今日新聞》盤點5位讓您意想不到的藝人本名，其中蔡閨的本名讓許多觀眾不敢置信，「太有特色了吧！」

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蔡閨本名「蔡蠵龜」　全因爸爸出門碰到綠蠵龜

資深女星蔡閨憑藉百變造型、娃娃音等獨特風格紅遍大街小巷，過去曾透露自己的本名是「蔡蠵龜」，原因是住在澎湖的爸爸，某天出門時看到一隻綠蠵龜，便幫剛出生的女兒取了這個名字。蔡閨當時還說，沒覺得自己本名有什麼特別，只是小時候寫名字很累，所以後來改叫蔡閨；更有趣的是，蔡閨妹妹名字叫做「蔡蠵瓜」，同樣也很獨特。

▲蔡閨透露張菲、費玉清近況。（圖／蔡閨臉書）
▲蔡閨本名「蔡蠵龜」，許多觀眾都覺得她的名字超酷。（圖／蔡閨臉書）
周興哲本名「周興業」　鐵粉意外得知也嚇壞

周興哲2014年演唱電視劇《16個夏天》的片尾曲，藉〈以後別做朋友〉一曲打開知名度。去年有粉絲在論壇上以「周興哲竟然是藝名？」為題發文，讓眾人感到不可思議，甚至有鐵粉網友稱「他本名叫周興業？我粉了9年都不知道。」

▲周興哲於澳門舉行2場演唱會。（圖／星空飛騰提供）
▲周興哲本名只差一個字，叫做周興業。（圖／星空飛騰提供）
Melody殷悅本名「劉恭顯」　自認名字超像老頭

出生在美國的Melody，1999年參加洛杉磯華埠小姐選美比賽獲得冠軍，當時她回台簽給張小燕，張小燕替她取了藝名「殷悅」。2015年她在《康熙來了》上，Melody被小S問到她的中文名字，Melody說：「很剛硬，姓劉」，小S還開玩笑說「劉硬炮？」，Melody解答本名叫做「劉恭顯」，陽剛的名字讓在場的人都嚇到，Melody也無奈表示自己的名字真的很像老頭，因為祖譜的設定，家裡三姊妹名字都是「恭」字輩。

▲Melody（殷悅）自爆送給媽媽的禮物是送對方去看張學友演唱會，然而媽媽竟然也是Energy粉絲。（圖／記者陳明安攝）
▲Melody（殷悅）本名劉恭顯，連她自己也覺得像老頭的名字。（圖／記者陳明安攝）
鄧紫棋本名「鄧詩穎」　公司為隱私要求取藝名

香港女星鄧紫棋靠著一首〈泡沫〉爆紅，她不僅唱歌好聽，連本名也好聽！鄧紫棋本名叫做「鄧詩穎」，被許多網友稱「本名超有氣質」，據說這個藝名是公司要求取的，以方便私底下生活不會因為名字而被認出來。

▲鄧紫棋有甜美臉蛋、高超唱功。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）
▲鄧紫棋本名鄧詩穎，粉絲認為是個超有氣質的名字。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）
邱鋒澤本名「邱殷龍」　聽起來超霸氣

邱鋒澤從《娛樂百分百》狼人殺單元爆紅，甚至還與陳零九、黃偉晉、婁峻碩、小賴組了團體「五堅情」。邱鋒澤本名為「邱殷龍」聽起來超霸氣！據悉他因為覺得自己的真名不太好聽，所以請了算命老師為自己取個名字，就有了邱鋒澤這個藝名。

▲「九澤CP」陳零九、邱鋒澤，以及丁噹都將在「高雄櫻花音樂節」上表演。（圖／寬寬整合行銷提供）
▲邱鋒澤本名邱殷龍，是個很霸氣的名字。（圖／寬寬整合行銷提供）

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