藝人本名猜不透！Melody叫「劉恭顯」嘆像老頭　蔡閨原名超有特色

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資深女星蔡閨憑藉百變造型、娃娃音等獨特風格紅遍大街小巷，過去曾透露自己的本名是「蔡蠵龜」，原因是住在澎湖的爸爸，某天出門時看到一隻綠蠵龜，便幫剛出生的女兒取了這個名字。蔡閨當時還說，沒覺得自己本名有什麼特別，只是小時候寫名字很累，所以後來改叫蔡閨；更有趣的是，蔡閨妹妹名字叫做「蔡蠵瓜」，同樣也很獨特。
周興哲本名「周興業」 鐵粉意外得知也嚇壞
周興哲2014年演唱電視劇《16個夏天》的片尾曲，藉〈以後別做朋友〉一曲打開知名度。去年有粉絲在論壇上以「周興哲竟然是藝名？」為題發文，讓眾人感到不可思議，甚至有鐵粉網友稱「他本名叫周興業？我粉了9年都不知道。」
Melody殷悅本名「劉恭顯」 自認名字超像老頭
出生在美國的Melody，1999年參加洛杉磯華埠小姐選美比賽獲得冠軍，當時她回台簽給張小燕，張小燕替她取了藝名「殷悅」。2015年她在《康熙來了》上，Melody被小S問到她的中文名字，Melody說：「很剛硬，姓劉」，小S還開玩笑說「劉硬炮？」，Melody解答本名叫做「劉恭顯」，陽剛的名字讓在場的人都嚇到，Melody也無奈表示自己的名字真的很像老頭，因為祖譜的設定，家裡三姊妹名字都是「恭」字輩。
鄧紫棋本名「鄧詩穎」 公司為隱私要求取藝名
香港女星鄧紫棋靠著一首〈泡沫〉爆紅，她不僅唱歌好聽，連本名也好聽！鄧紫棋本名叫做「鄧詩穎」，被許多網友稱「本名超有氣質」，據說這個藝名是公司要求取的，以方便私底下生活不會因為名字而被認出來。
邱鋒澤本名「邱殷龍」 聽起來超霸氣
邱鋒澤從《娛樂百分百》狼人殺單元爆紅，甚至還與陳零九、黃偉晉、婁峻碩、小賴組了團體「五堅情」。邱鋒澤本名為「邱殷龍」聽起來超霸氣！據悉他因為覺得自己的真名不太好聽，所以請了算命老師為自己取個名字，就有了邱鋒澤這個藝名。