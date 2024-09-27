明星藝名超逗！朴敘俊原本叫施俊　本名「朴容圭」飄老味被當岳父

明星藝名學問大，除了保護個人隱私，是否有「記憶點」能被大眾記住，更是經紀公司的一項艱難任務。今（27）日開播的夯劇《京城怪物2》男主角朴敘俊，原本的藝名是「朴施俊」而非「朴敘俊」，而他的本名「朴容圭」發音與《順風婦產科》裡的朴英奎相似，導致他在校時常被叫「岳父大人」，而這取名的由來，也笑翻劉在錫：「真是畫龍點睛啊！」
本名「朴容圭」撞音「朴英奎」 高中常被叫岳父
朴敘俊曾在劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開藝名、本名故事，他的本名叫「朴容圭」，韓文發音跟資深前輩「朴英奎」相似，當年正好是朴英奎主演的《順風婦產科》熱播的時候，劇中的「朴英奎」最常講的台詞就是「岳父大人」，這4個字也是時下流行語，當時還是高中生的「朴容圭」，去上學都會被朋友喊「岳父大人」。
朴敘俊本身是個內人I人，他說：「從小我就很容易害羞，甚至連去餐廳點餐都做不到。到了高中時，一說到自己的名字或者做自我介紹時都覺得好害羞。後來決定出道，於是去了一家取名館，那裡的建議是，既然自己對原名感到害羞，那就改成一個大家常叫的名字會比較好。」
不喜歡原本藝名「施俊」 畫龍點睛給它變成「朴敘俊」
當時老師就給朴敘俊取名「施俊」，但他回家一邊跑步一邊想著：「『施俊？』我不喜歡這名字....於是自己加上了一點，把『施俊（시준）』變成『敘俊（ 서준）』，感覺還不錯！」而「朴敘俊」的藝名由來，也讓劉在錫大笑：「就因為加了一個點，簡直就是畫龍點睛啊！」
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