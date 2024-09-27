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明星藝名超逗！朴敘俊原本叫施俊　本名「朴容圭」飄老味被當岳父

記者陳雅蘭／綜合報導

▲《京城怪物2》男主角朴敘俊原本的藝名叫「朴施俊」，本名「朴容圭」的發音還跟《順風婦產科》裡的朴英奎相似，所以高中常被叫「岳父大人」。（圖／達志影像）
▲《京城怪物2》男主角朴敘俊原本的藝名叫「朴施俊」，本名「朴容圭」的發音還跟《順風婦產科》裡的朴英奎相似，所以高中常被叫「岳父大人」。（圖／達志影像）
明星藝名學問大，除了保護個人隱私，是否有「記憶點」能被大眾記住，更是經紀公司的一項艱難任務。今（27）日開播的夯劇《京城怪物2》男主角朴敘俊，原本的藝名是「朴施俊」而非「朴敘俊」，而他的本名「朴容圭」發音與《順風婦產科》裡的朴英奎相似，導致他在校時常被叫「岳父大人」，而這取名的由來，也笑翻劉在錫：「真是畫龍點睛啊！」

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▲劉在錫問朴敘俊的本名，正確答案是「朴容圭」，導致朴敘俊高中時期，大家一看到他就會模仿朴英奎在《順風婦產科》的流行語說「岳父大人」。（圖／翻攝tvN）
▲劉在錫問朴敘俊的本名，正確答案是「朴容圭」，導致朴敘俊高中時期，大家一看到他就會模仿朴英奎在《順風婦產科》的流行語說「岳父大人」。（圖／翻攝tvN）
本名「朴容圭」撞音「朴英奎」　高中常被叫岳父

朴敘俊曾在劉在錫主持的節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》公開藝名、本名故事，他的本名叫「朴容圭」，韓文發音跟資深前輩「朴英奎」相似，當年正好是朴英奎主演的《順風婦產科》熱播的時候，劇中的「朴英奎」最常講的台詞就是「岳父大人」，這4個字也是時下流行語，當時還是高中生的「朴容圭」，去上學都會被朋友喊「岳父大人」。

朴敘俊本身是個內人I人，他說：「從小我就很容易害羞，甚至連去餐廳點餐都做不到。到了高中時，一說到自己的名字或者做自我介紹時都覺得好害羞。後來決定出道，於是去了一家取名館，那裡的建議是，既然自己對原名感到害羞，那就改成一個大家常叫的名字會比較好。」

▲朴敘俊不喜歡原本的藝名「施俊」，於是給它加上一點變成現在的名字。（圖／翻攝tvN）
▲朴敘俊不喜歡原本的藝名「施俊」，於是給它加上一點變成現在的名字。（圖／翻攝tvN）
不喜歡原本藝名「施俊」　畫龍點睛給它變成「朴敘俊」

當時老師就給朴敘俊取名「施俊」，但他回家一邊跑步一邊想著：「『施俊？』我不喜歡這名字....於是自己加上了一點，把『施俊（시준）』變成『敘俊（ 서준）』，感覺還不錯！」而「朴敘俊」的藝名由來，也讓劉在錫大笑：「就因為加了一個點，簡直就是畫龍點睛啊！」

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▲朴英奎在知名喜劇《順風婦產科》常常說「岳父大人」。（圖／翻攝SBS）
▲朴英奎在知名喜劇《順風婦產科》裡，最常說的一句話是「岳父大人」。（圖／翻攝SBS）
▲▼朴敘俊腦中疑惑滿滿，發現1945年跟自己長相神似的「張泰尚」。（圖／Netflix）
▲▼朴敘俊本名叫「朴容圭」，是一名南韓演員，最新作品《京城怪物2》正式開播。（圖／Netflix、namu.wiki）
▲▼朴敘俊本名叫「朴容圭」，是一名南韓演員，最新作品《京城怪物2》正式開播。（圖／Netflix、namu.wiki）
 

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