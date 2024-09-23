劉亦菲竟然不姓劉！9m88本名超淑女　伍佰藝名由來出現兩種版本

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▲伍佰的藝名有來有兩種不同版本。（圖／月光音樂提供）

不少明星以本名闖蕩娛樂圈，更多人考量運勢、有無記憶點等因素，選擇取演藝姓名，搖滾天王伍佰的本名為「吳俊霖」，藝名的由來眾說紛紜，有跟體重、成績相關的兩種版本；大陸女神劉亦菲本身不姓劉，而叫「安風」；很少人知道金曲女伶9m88的原名為「湯毓綺」，相當淑女、端莊。伍佰本名「吳俊霖」，國中成績優異的他，當年考上第一志願嘉義高中，嘉中同學曾經透露，吳俊霖那時身材很有份量，體重數字破百，被取「五百斤」的綽號，後來都省略掉「斤」，順口稱吳俊霖「伍佰ㄟ」，不過經紀人否認此為伍佰藝名的由來，「這是老師從小到大的小名，會叫伍佰是因為伍佰本來就姓吳，加上他國小時功課不錯，曾經考過5科的滿分。」9m88的英文名字為「Joanne」，諧音似「9m」，加上國中的學號為「88」、綽號「芭芭」、「小芭」，才會以如此新穎、酷帥、中性又好記的「9m88」為藝名，而她的中文本名「湯毓綺」，跟藝名比較之下，多點柔美、文靜、優雅或聰慧的特質。劉亦菲3字給人仙氣繚繞的感受，正與本人的氣質相切合，但劉亦菲為藝名而非本名，劉亦菲出生後跟著父親安少康姓，取名「安風」、小名「茜茜」，4歲時父母離異，安風由母親劉曉莉撫養，改為母姓「劉」，當時流行日本文化，外婆幫她取一個和風的名字「茜美子」，寓意是希望她長得漂亮、可愛，而「亦菲」則是她的華裔律師繼父所取。