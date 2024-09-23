不取藝名不行？《蝙蝠俠》本名超驚人　竟和漫威英雄完全撞名！

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▲麥克道格拉斯已經搶先登記了這個名字，也比另外一位本名相同的巨星更早走紅。（圖／美聯社）

▲艾瑪史東的本名並不叫艾瑪，也是因為有同名的藝人搶先登記，只好捨棄本名、改用藝名。（圖／美聯社）

▲尼可拉斯凱吉出自影壇極有名望的柯波拉家族，卻不想被認為靠長輩庇蔭，才改用藝名。（圖／美聯社）

華人紅星有不少用藝名闖蕩娛樂圈，已是蠻普遍的現象，但在歐美影視圈，其實取藝名的情況也不少，這就不是台灣多數觀眾熟知的了。曾經演出過《蝙蝠俠》前兩集、被視為漫畫英雄經典的麥可基頓，近來受訪就嚷著想要改回本名，但外界認為難度很高，因為他的本名竟然就叫麥克道格拉斯，恰好和演出漫威英雄片《蟻人》系列的奧斯卡影帝一模一樣！根據美國演員工會規定，已經被登記的名字就不能再重複登記，好比默片時代已經有位男星叫哈里遜福特，日後擔任《法櫃奇兵》男主角的這位同名晚輩，在剛入行時就被強烈建議要取藝名，好在默片前輩去世得早，沒有別人會再用這個名字，後面一位哈里遜福特才不需要改用藝名。可是麥可基頓就沒這種運氣了，和他同名的麥克道格拉斯只比他大了6歲，又身為超級巨星寇克道格拉斯的兒子、很早就進入演藝圈並闖出名號，麥可基頓要去演員工會登記時，麥克道格拉斯已算是知名演員，他只能被迫把姓氏改成「基頓」，用藝名在演藝界發展。幸運的是他後來大紅大紫，可是平常上館子吃飯或是去百貨公司購物，結帳時把信用卡掏出來，服務員都會疑惑：為什麼要拿麥克道格拉斯的卡來刷？麥可基頓近日在訪問中透露，想要用回本名，卻也怕外人搞混，因此有可能把本名與藝名結合起來，以後他就叫麥可基頓道格拉斯，後面幾部新片就可能開始用他這個新的名字。無獨有偶，曾在《鳥人2015》演過麥可基頓女兒的艾瑪史東，本名其實是艾蜜莉史東，可惜演員工會之前已經有人登記這個名字，她被迫改叫艾瑪。之前有報導稱她其實還是聽到本名比較習慣，有人叫她艾蜜莉她會覺得更親切，稱呼她艾瑪她反而沒什麼感覺。今年坎城影展，她帶著《憐憫的種類》出席記者會，果然就有記者表示想問「艾蜜莉史東」問題，聽得她笑道：「我真正的名字是艾蜜莉，謝謝你。」但她最新的說法是，大家想叫她艾瑪或艾蜜莉都行，甚至要幫她取新的名字也無妨。曾經演出《絕地任務》、《變臉》等動作大片紅極一時的奧斯卡影帝尼可拉斯凱吉，出自影劇圈的名門，親叔叔正是《教父》大導演法蘭西斯柯波拉，堂妹蘇非亞柯波拉現在也是名導演，他的本名是尼可拉斯柯波拉。在他年輕時為了怕外界覺得他是靠叔叔的威名才能進入影壇，刻意幫自己改藝名為尼可拉斯凱吉，不想讓人知道自己是柯波拉家族的一員，至於凱吉這個姓氏是怎麼來的？據稱尼可拉斯是個超級漫畫迷，漫威漫畫中的黑人英雄盧克凱奇是他的靈感來源。