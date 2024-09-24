周杰倫新歡舊愛「藝名故事」！蔡依林改名2次　昆凌本名叫武誼蓁

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲周杰倫與蔡依林（左）曾有一段情。（圖／翻攝演唱會畫面JolinLove520fansclub YouTube）

▲昆凌（左）、周杰倫結婚9年，育有2女1子。（圖／昆凌IG）

這些藝人的本名你猜得出來嗎？通常「藝名」都是為了讓藝人的形象更有記憶點而取，天王周杰倫的舊愛蔡依林、老婆昆凌就都是取藝名出道，她們儘管有時尚的外貌，本名卻超接地氣，就像是我們身邊隨處可見的姓名，蔡依林的原本本名為「蔡宜凌」，但她改過2次：蔡宜翎、蔡依翎；昆凌本名則叫「武誼蓁」，通通讓人意想不到。蔡依林剛出道時，以鄰家女孩的形象打開知名度，儘管迅速爆紅，她一直以來都比任何人還努力，是演藝圈著名的「拚命三娘」。儘管「蔡依林」這個名字舉世聞名，也很符合她時尚獨立的新時代女性形象，但其實她的本名叫做「蔡宜凌」，之後還一度改名為「蔡宜翎」，最後才改叫「蔡依翎」，藝名則是同音的「蔡依林」。蔡依林的本名「蔡依翎」會被發現，是因為2020年新冠疫情肆虐，當時她以本名透過北京的公司永稻星捐出約440萬台幣，湖北省慈善總會公布捐款名單，才讓她的本名曝光。周杰倫的老婆昆凌是從節目《我愛黑澀會》發跡，身為澳洲、中韓混血兒的她，英文本名為Hannah Quinlivan，當時以「Hannah」在《我愛黑澀會》出道，之後才改為大家現在熟知的「昆凌」，由於她擁有深邃五官，非常適合「昆凌」這種洋氣的名字，然而其實她的中文本名叫做「武誼蓁」。