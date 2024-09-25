你不知道的藝人冷知識？王心凌原叫「王君如」　陳妍希本名超仙氣

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▲王心凌本名是「王君如」，後來她將藝名改為真名，粉絲也認為這個名字與她甜美可愛的形象很符合。（圖／天晴娛樂）

▲陳妍希因出演電影《那些年，我們一起追的女孩》女主角沈佳宜一角，清純形象深入台灣人民的心中。日前陳妍希對黑粉開告，意外讓本名曝光。（圖／《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

▲道歉信的信件開頭寫著「尊敬的陳玫璇女士」，意外讓陳妍希的本名曝光。（圖／北京星權律師事務所微博）

藝人在演藝圈闖蕩，除了要有獨特的個人魅力與星味，許多人在剛出道時也會選擇取響亮的藝名，除了保護個人隱私，更是吸引公眾注意重要一環。近期就有粉絲討論起藝人私底下的真實姓名，認為有些藝人的本名更酷，反而比起藝名更加容易被記住。像是甜心教主王心凌本名其實是「王君如」，國民初戀陳妍希的仙氣真名「陳玟璇」也意外掀起熱議。有甜心教主之稱的王心凌，憑藉經典歌曲〈愛你〉爆紅，日前登上選秀節目《乘風破浪的姐姐》人氣再度暴漲。事實上，王心凌的本名叫做「王君如」，之所以會取名為「心凌」，有傳言指出是因當時蔡依林正紅，「心凌」頗有「新的蔡依林」意謂，經紀公司希望王心凌打著「小蔡依林」稱號一炮而紅。後來因心凌這個名字已深植大家心中，王心凌便把藝名改為真名，外界也認為比起原名「王君如」，王心凌這個名字更符合她甜美的形象。陳妍希憑著國片《那些年，我們一起追的女孩》中「沈佳宜」一角暴紅，清純外貌讓她獲得「國民初戀」稱號。無奈人紅是非多，2021年陳妍希遭黑粉惡意抹黑造謠，令她怒提告，而在對方公開的道歉信中，意外曝光了陳妍希的本名為「陳玟璇」，真實姓名瞬間成為關注焦點，粉絲紛紛大讚她的本名相當仙氣。