王中平「其實不姓王」！本名公開粉絲看傻：比藝名更像藝名

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▲王中平（左1）兒子、女兒都姓韓，多次因姓氏問題引起民眾討論。（圖／王中平和余皓然愛的小屋臉書）

▲方中信的名字也是藝名，和他忠厚老實的形象很搭，本名實為「符力」。（圖／方中信IG）

▲男神金城武的姓氏為「金城」，而非姓金。（圖／資料照）

▲伊能靜的姓氏是「伊能」，本名為伊能靜江。（圖／伊能靜工作室微博）

許多明星出道為了讓名字更有記憶點，會特地取一個特殊的「藝名」來活動，也因此通常藝名都比本名更有特色。不過近日就有網友發現，57歲資深男星王中平的名字居然不是本名而是藝名，，真相讓粉絲大感意外，驚呼：「王中平的本名比藝名更像藝名」，該篇討論貼文也在Threads上吸引34.8萬次瀏覽，掀起眾人討論。昨日有網友在Threads發文，截圖維基百科的照片驚呼：「王中平的本名比藝名更像藝名？」不少人對王中平的本名「韓志偉」感到詫異，紛紛留言：「難怪我一直不解小孩怎姓韓」、「我只知道王中平3個字都是對稱的」、「上次看完很大還想說為什麼王中平的兒子姓韓，想說王中平兒子從母姓嗎？結果王中平藝名，他太適合了」、「難怪他女兒叫韓菲，我還想說哇塞，現在連藝人的小孩也要取藝名，結果是本名呀」。王中平的妻子余皓然先前在臉書曬出女兒的獎狀時，也被問過「為何小孩姓韓而不是姓王？」當時余皓然回應網友，王中平的本名就是姓韓，「當初老闆會改王中平是因為覺得這個名字很像老公個性，簡單樸實」，一番回答揭開王中平藝名的真相，粉絲也笑說：「結果證明經紀公司的決定很對，王中平真的跟王中平這個名字很合欸」。除了王中平外，也有人提到香港男星方中信，曾演過《竊聽風雲》、《槍王之王》、《掃毒》等電影，是警匪片常見的配角，而方中信的本名其實叫做「符力」，比起他的藝名反倒更加罕見，不過藝名卻更符合他本人忠厚老實的形象，和王中平的藝名有異曲同工之妙。早期也有民眾討論，其實男神金城武也「不姓金」，因為金城武是日本人，所以「金城」才是他的姓氏，單名一個字「武」。女星伊能靜雖然是台灣人，但因母親改嫁給日本人，所以舊名「吳靜怡」的她被改名「伊能靜江」，最後才以「伊能靜」這個藝名出道，等於伊能才是她的姓氏，而非姓伊。