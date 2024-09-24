直擊／宋慧喬飆中文：餓死了！來台灣不敢吃東西　原因讓人好心疼

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲宋慧喬相當瘦，為了今天的記者會，此前都不敢吃太多。（圖／記者葉政勳攝影）

▲宋慧喬等等結束後，要去喝紅酒。（圖／記者葉政勳攝影）

韓星宋慧喬今（24）日來台出席代言記者會，她提到一路走過來，成為了當紅大明星，其實還是會不安與擔憂，特別是選作品時，「我對未來還是有擔憂、焦慮，但抱持期待還是多一點，我對我的未來還是非常期待的。」她也提到今天為了被拍美美，來台灣很節制不敢吃東西，飆中文「很開心見到你們」、「餓死了」。她出道至今28年，一路走來跌跌撞撞，但宋慧喬還是很開心：「也是因為有那麼多人多年來持續喜歡我，我才可以走過來。」但今天還是得當稱職的代言人，她話鋒一轉，透露在坐飛機時、熬夜拍戲時，都很注意自己的皮膚，「所以我天天都在面膜，昨天晚上也跟工作人員一起敷了」。女神台上氣場十足，但也被發現可愛的一面，當要跟品牌方一起拍照、執行亮燈儀式時，宋慧喬會一直偷偷摸燈，非常好奇「會不會燙」，與螢光幕前的形象大反差，萌翻天。其實宋慧喬在2014年曾拍過不少中、港、台的作品，對於當時學到中文的記憶猶新，特別是跟吳宇森合作《太平輪》上下集時，此時她突然撂中文：「很開心見到你們」、「餓死了」，只是短短2句話，就讓全場相當激動，尖叫聲此起彼落。宋慧喬特別表示，當知道要來台灣後，因為好久不見台灣的媒體，所以想要被拍的美美的，於是昨天落地後不敢吃太多，飲食非常節制，「工作結束後，我會跟工作人員去吃好吃的，應該會來一杯紅酒吧！」也透露相當期待品嚐到台灣的各式甜點。宋慧喬在國三時參加模特兒選拔大賽並拿下冠軍，成為品牌代言人並拍攝廣告，因為長相上鏡而收到電視台聯繫試鏡，進而展開演藝工作，1996年以《初戀》出道。雖然現在是女神，但早期的她什麼戲都接，最搞笑的代表作為《順風婦產科》，劇中角色更是用本名「慧喬」取名「吳慧喬」，是一個超任性的大學生，劇中表現出的刻薄行為，因其出乎意料的魅力而大受歡迎，加上形象與她的美麗外貌相反，因此躍升「青春明星」。事實上，宋慧喬的漢字本名是叫「宋慧教」，在出道時，中文翻譯根據韓文「교」的發音而將她的名字音譯作宋慧喬，這個譯名被華語圈的媒體沿用至今；曾在中國、香港發展並拍攝電影《我是女王》、《一代宗師》、中台製作的《太平輪》上下集的她也知情，順應方便從未要求更正。而宋慧喬的名字由來，是源自媽媽的胎夢，夢境則是有一隻在森林裡喝水的梅花鹿望著宋慧喬的母親，鹿的角是用紅寶石做成，所以才取名「宋慧喬」。出道慢慢爬上女一的宋慧喬，後來接到《藍色生死戀》、《All In 真愛賭注》等電視劇女主角，後來真正讓她於亞洲大走紅的，是跟Rain合演的浪漫喜劇《浪漫滿屋》、和玄彬主演的《他們的世界》、以及與宋仲基合作的《太陽的後裔》，而這3部作品「宋慧喬通通假戲真做」，只是Rain、玄彬都已成為過去式，宋仲基則是她的前夫。雖然拍完《太陽的後裔》後，宋慧喬仍有推出2部電視劇《男朋友》、《現正分手中》，但成績大不如前；她決定不再飾演光鮮亮麗的女主人公，在《黑暗榮耀》裡變身悲慘教師「文同珢」，成功開啟事業第二春，《黑暗榮耀》系列作品再讓宋慧喬名氣三級跳，代言、廣告接到手軟，她更憑此劇拿下生 日：1981年11月22日（42歲）身 高：161cm體 重：45kgMBTI：INFJ緋 聞：Rain、李炳憲、玄彬、宋仲基婚 姻：宋仲基（2017年結婚－2019年離婚）代表作：《順風婦產科》《藍色生死戀》《情定大飯店》《All In 真愛宣言》《浪漫滿屋》《他們的世界》《太陽的後裔》《黑暗榮耀1》《黑暗榮耀2》