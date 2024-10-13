越南有近2萬家咖啡廳，但星巴克卻不到百間，而且當地人不喜歡去星巴克，也不偏好麥當勞。雖然對越南人來說，喝咖啡是日常生活，但當地人卻很少去星巴克，除了認為價格較高昂，越南人認為當地的咖啡更好喝，採用的咖啡豆也不同。
據美國農業部數據統計，越南每年出口約15萬公噸咖啡豆，出口量僅次於巴西，越南生產的咖啡豆為「羅布斯塔咖啡豆（Robusta）」，相較於星巴克採用的阿拉比卡咖啡豆（Arabica），咖啡因更多且口感較苦，因此越南人習慣在咖啡中加入煉乳、椰奶或砂糖，反而創造出有獨特風味的咖啡特調。
即使星巴克在全球推出特色的咖啡飲料，但越南人偏好在咖啡內加入生雞蛋、椰奶、水果、優格等多元選項，比星巴克菜單的選項更多，因此越南人不偏好去星巴克。不過越南仍有許多間裝潢美麗的星巴克，店內時常以外國人為主要客群，也會販售戴著越南斗笠的星巴克小熊和星巴克城市馬克杯。
越南人也認為當地咖啡的價格較實惠，最便宜的咖啡價格為1美元（約新台幣30元），而且咖啡因含量更高，相較於一杯售價高達5美元（約新台幣150元）且咖啡因含量較低的星巴克，當地人指出越南咖啡的CP值較高。
除了星巴克在越南的客群較少，麥當勞在越南也遇到經營難題，麥當勞在今年9月19日關閉位於胡志明市第一郡的濱城（Ben Thanh）門市，該門市是經營10年的「元老級店面」，面臨倒閉的狀況也引發外界關注。
實地走訪越南會發現，除了星巴克店面少，麥當勞的店面也不多，速食店以肯德基（KFC）、Jollibee和Lotteria為最大宗，韓國經營的速食店Lotteria在越南甚至有超過200家分店，而麥當勞則僅有約36家。
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即使星巴克在全球推出特色的咖啡飲料，但越南人偏好在咖啡內加入生雞蛋、椰奶、水果、優格等多元選項，比星巴克菜單的選項更多，因此越南人不偏好去星巴克。不過越南仍有許多間裝潢美麗的星巴克，店內時常以外國人為主要客群，也會販售戴著越南斗笠的星巴克小熊和星巴克城市馬克杯。
越南人也認為當地咖啡的價格較實惠，最便宜的咖啡價格為1美元（約新台幣30元），而且咖啡因含量更高，相較於一杯售價高達5美元（約新台幣150元）且咖啡因含量較低的星巴克，當地人指出越南咖啡的CP值較高。
除了星巴克在越南的客群較少，麥當勞在越南也遇到經營難題，麥當勞在今年9月19日關閉位於胡志明市第一郡的濱城（Ben Thanh）門市，該門市是經營10年的「元老級店面」，面臨倒閉的狀況也引發外界關注。
實地走訪越南會發現，除了星巴克店面少，麥當勞的店面也不多，速食店以肯德基（KFC）、Jollibee和Lotteria為最大宗，韓國經營的速食店Lotteria在越南甚至有超過200家分店，而麥當勞則僅有約36家。