煎牛排1分鐘上手！4步驟粉嫩多汁、香氣噴發　老饕狂讚：很難失誤

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▲先將牛排退冰，並在牛排上灑少許鹽，接著將平底鍋燒熱，倒入適量的油，待油溫高到冒泡後，便可將牛排整片放入。（圖／記者朱永強攝）

牛排一直以來都是老饕心目中的極品美食，料理方法也有百百種。而近日臉書粉專《楊桃美食網》就教學，如何1分鐘煎出飽滿多汁的完美牛排，超簡單快速的料理方式，也讓不少老饕看了直呼：「很難失誤！」《楊桃美食網》在臉書粉專教授煎牛排技巧，首先將牛排退冰，並在牛排上灑少許鹽，接著將平底鍋燒熱，倒入適量的油。待油溫高到冒泡後，便可將牛排整片放入，並用大火煎出棕色脆皮，牛排煎了約1分鐘後翻面，另一面也煎1分鐘之後，再進行第2次翻面。接著在鍋邊放入1小塊奶油、蒜仁與百里香，等牛排煎約30秒入味之後，再翻面續煎30秒即可起鍋。煎好的牛排記得不要馬上切，可先擺盤靜置3分鐘，讓肉汁更均勻好吃，可見切好的牛排飽滿多汁，粉色的內部肉質細膩柔軟、油脂豐富，香氣大噴發，讓人垂涎欲滴。影片曝光後，網友們也紛紛留言狂讚，「這樣看起來不會很難，把去外面吃的省起來，買些好肉自己在家做，很趣味和衛生」、「記得一定要用中大火，這方法煎出來的牛排很難失誤啊」、「每個牛排饕客心中都有10分鐘的煎牛排祕技」。📍牛排退冰，並於表面灑鹽。📍熱鍋熱油，並用大火煎1分鐘後翻面，另一面同樣煎1分鐘後再翻面。📍鍋邊放入奶油、蒜仁、百里香，牛排煎30秒後翻面，續煎30秒後即可起鍋。📍靜置盤中3分鐘鎖住肉汁，再切開享用。