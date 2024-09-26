F1台中／看首場國際賽車兼1日、2日遊　官方認證望高寮、草悟廣場

台中即將迎來亞洲唯一、全台首度的「Red Bull Showrun」賽車展演活動，9月28日於市政路震撼登場，勢必掀起全城熱潮。市府觀光旅遊局指出，除了售票觀賞區外，府前廣場也設有直播區供市民免費觀看，因為9月28日逢週六，也呼籲賽車迷們不僅來看賽車，還能趁機會規劃「熱血遊台中」的行程，官方還力推市民廣場、草悟道及審計新村、Park2草悟廣場、第六市場、望高寮與米其林必比登餐廳等景點。
觀旅局長陳美秀表示，此次活動串聯台中各大熱門景點與商圈，讓民眾能全方位感受這座城市的熱情與活力，無論您是賽車迷，還是喜愛旅遊、探索美食的人，都能找到專屬自己的精彩回憶。她就推薦到市民廣場、草悟道及審計新村一邊欣賞街頭藝人表演，一邊漫步在文創市集中；晚餐則推薦Park2草悟廣場享用異國餐廳，綠植景觀設計以大型沙漠植物及闊葉植物為主，隨意擺拍都能媲美社群網站中的熱門貼文，還有異國餐廳可享用晚餐。
陳局長另外推薦，市區的第六市場是全台灣第一家進駐百貨商場的傳統菜市場，保留了傳統的精神、結合百貨現代化空間設計與硬體；吃完晚餐後，可前往望高寮觀賞最奢華的夜景，眺望台中港、台中市區及彰化，萬家燈火和星光讓這裡成為觀賞夜景的最佳地點；行程結束後，可前往獲必比登推介肯定的「夜間部爌肉飯」來份宵夜，而周邊更有多家必比登推薦餐廳，順遊台中也可兼嚐美食。
陳局長說明，藉由此活動同時帶動台中許多相關的景點討論度，包括麗寶樂園賽車場卡丁車體驗、新社薰衣草小型賽車場等，也推薦遊客在看完賽車展演後前往體驗。此外，台中潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道3條自行車道周邊的租車業者也推出優惠，即日起至12月31日，憑「賽車展演票」、「Taichung go時數型QR套票的購票證明」，租車享8折優惠。
另外，此活動串聯食、宿、遊、購等店家，如王品集團唯一的高檔美式料理品牌推出憑票券換優惠的活動，觀光工廠及伴手禮業者等也可憑賽車展演票換優惠，今日9月27日開始至9月29日也有推出「快閃3日限定優惠」，像是黑毛屋本家台中市政店於9月28日起12月30日，推出憑F1賽車展演票根，點兩套特選和牛即贈送一盤特選和牛，逢甲商圈知名的激旨燒き鳥也有優惠，激旨燒鳥逢甲總店限定，於9月27日至9月30日，推出Asahi 急凍-2度生啤有「買一送一」優惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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陳局長說明，藉由此活動同時帶動台中許多相關的景點討論度，包括麗寶樂園賽車場卡丁車體驗、新社薰衣草小型賽車場等，也推薦遊客在看完賽車展演後前往體驗。此外，台中潭雅神綠園道、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道3條自行車道周邊的租車業者也推出優惠，即日起至12月31日，憑「賽車展演票」、「Taichung go時數型QR套票的購票證明」，租車享8折優惠。
另外，此活動串聯食、宿、遊、購等店家，如王品集團唯一的高檔美式料理品牌推出憑票券換優惠的活動，觀光工廠及伴手禮業者等也可憑賽車展演票換優惠，今日9月27日開始至9月29日也有推出「快閃3日限定優惠」，像是黑毛屋本家台中市政店於9月28日起12月30日，推出憑F1賽車展演票根，點兩套特選和牛即贈送一盤特選和牛，逢甲商圈知名的激旨燒き鳥也有優惠，激旨燒鳥逢甲總店限定，於9月27日至9月30日，推出Asahi 急凍-2度生啤有「買一送一」優惠。
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