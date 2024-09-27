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山陀兒颱風將生成！激似山竹也取代它　台灣路邊可見、命名由來曝

記者徐銘穗/綜合報導

▲山陀兒颱風預估最快在明（28）生成。事實上，「山陀兒」由泰國命名，是一種長得像山竹的水果，台灣路面也能見到。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）
▲山陀兒颱風預估最快在明（28）生成。事實上，「山陀兒」由泰國命名，是一種長得像山竹的水果，台灣路面也能見到。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）
燕子颱風預估將在今（27）晚生成，而台灣東方海面上的TD22熱帶性低氣壓，也預估最快在明（28）天增強為颱風「山陀兒」。事實上，山陀兒（Krathon）和上周的葡萄桑（Pulasan）颱風一樣都是水果名，山陀兒由泰國命名，因果肉長得像山竹而有「小山竹」之稱，口感微酸甜，2018年「山竹」颱風重創菲律賓及中國華南沿岸遭除名，隔年由「山陀兒」取代其名。

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氣象署預報員張竣堯表示，颱風「山陀兒」（Krathon）預估最快明天生成，路徑往南後再北上，不過仍有不確定性，無論路徑偏西還是偏東，熱帶系統外圍雲系都會影響台灣。前氣象局長鄭明典也示警，「第22號熱帶性低氣壓很靠近台灣」。北部及東北部山區留意較大降雨及累積雨量。

走了葡萄桑、來了山陀兒　今年颱風很熱帶水果

著有《舌尖上的東協》、《看不見的雨林─福爾摩沙雨林植物誌》等書的植物科普作家王瑞閔 ，在其臉書粉專「胖胖樹的熱帶雨林（Fat-Fat Tree Tropical Rainforest）」發文，直言：「今年的颱風很熱帶水果，走了一個葡萄桑，又來一個山陀兒，也是一種熱帶水果，中南部不少。」

王瑞閔表示，山陀兒是楝科的大喬木，形狀及口感與山竹（Garcinia mangostana）相似，具有淡淡香氣，滋味酸酸甜甜，甚是好吃，只是果肉極少，較為可惜。山陀兒原生分布在東南亞低地森林，1919年台灣自新加坡引進台灣栽種，有苗木商改稱它為金錢果或大王果。

他指出，山陀兒在中南部不算少見，除了中興大學、屏科大，我在台中以南各縣市的公園，還有私人土地都有見過。台中的東協廣場偶爾也會販售新鮮水果，花市也常見販售苗木。

▲山陀兒果皮為黃色，但白色果肉跟山竹很像，因此被稱「小山竹」。（圖／翻攝胖胖樹的熱帶雨林臉書）
▲山陀兒果皮為黃色，但白色果肉跟山竹很像，因此被稱「小山竹」。（圖／翻攝胖胖樹的熱帶雨林臉書）
YouTuber「石鱸師」也曾拍片介紹山陀兒，指出台灣常將其作為校園樹種或是行道樹，因此在路邊就能見到，台灣產期落在7月至8月，屏科大校園裡隨處可見。山陀兒要怎麼吃？石鱸師介紹說，先用刀在山陀兒尖端劃十字，就可用力往兩側剝開，白色果肉吃起來酸酸甜甜，東南亞會用果肉煮酸魚或是做沙拉

颱風太壞會被除名　山陀兒前前身曾釀1400人死傷

颱風名千奇百趣，它們是由世界氣象組織颱風委會員成員提供，包括中國、香港、澳門、日本、美國等14個國家及地區，各自10個名字，總計140個供重覆使用。不過，一旦該颱風造成重大傷亡及損失，就會遭永久除名，成員需提供新名字替代。

而「山陀兒」颱風取代先前果肉長得跟它很像的「山竹」颱風，不過這一個由泰國取的「颱風名」歷程頗為曲折，它最早叫「榴槤」颱風，2006年在菲律賓造成1400人傷亡遭永久除名，隔年改名為「山竹」。但在2018年，「山竹」再次對菲律賓和華南沿岸造成重大破壞，又被永久除名，隔年改名為「山陀兒」。


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