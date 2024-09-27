大谷翔平跟老婆田中真美子愛犬大合照！球迷狂讚「變美又更可愛」

大谷翔平一家大合照！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（27）日在對戰教士隊比賽，單場3安猛打賞，還演出致勝安打，並且400壘打數達標，幫助道奇以7:2贏球，順利在國聯西區封王三連霸，大谷翔平也在賽後跟愛妻田中真美子，愛犬「彈額頭」Decoy合影，三人留下珍貴的合照。由於田中真美子久未現身，不少球迷也的她更漂亮，頭髮留長更有女人味，也被球迷稱讚「好可愛。」
大谷封王時刻 等了7年才實現
大谷翔平此戰表現出色，5打數3安打，貢獻1打點，包括致勝安打，迎來旅美7年來首次冠軍。 賽後，大谷翔平也加入7年來首次的香檳浴。
他笑說：「這是我一直都很渴望的事，很開心可以在今天完成，而且是在主場。」田中真美子、愛犬Decoy也都到場同歡，一家三口在場上留下合影。
一家人自拍的畫面也被大聯盟轉播捕捉， 這一幕在網路上引起轟動。網友們紛紛留言，「真美子也太可愛了吧」、「美貌爆發」、「真美子和Dekopin是幕後MVP。擁有最棒家庭的大谷翔平無敵了」、「真美子頭髮變長了更美更可愛了，Dekopin也很可愛」、「真的很漂亮啊」等。
大谷愛妻穿著有玄機 17號在身上
大谷賽後跟著全隊一起換上紀念T恤，參與香檳浴，他說：「大家都很努力才能一起達成今天的成就，這是一場很棒的比賽，但還有接下來的比賽要打。」放眼季後賽。
參與完香檳浴後，大谷回到場上，真美子一身平肩黑色上衣，架上她穿上一件印有大谷名字和背號「17」的外套，大谷則是抱起Decoy，一起在場上留下珍貴合影。此外，真美子還自拍，讓大聯盟官網也羨慕表示：「我們會耐心等待照片」。說出球迷的心聲。
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大谷翔平此戰表現出色，5打數3安打，貢獻1打點，包括致勝安打，迎來旅美7年來首次冠軍。 賽後，大谷翔平也加入7年來首次的香檳浴。
他笑說：「這是我一直都很渴望的事，很開心可以在今天完成，而且是在主場。」田中真美子、愛犬Decoy也都到場同歡，一家三口在場上留下合影。
一家人自拍的畫面也被大聯盟轉播捕捉， 這一幕在網路上引起轟動。網友們紛紛留言，「真美子也太可愛了吧」、「美貌爆發」、「真美子和Dekopin是幕後MVP。擁有最棒家庭的大谷翔平無敵了」、「真美子頭髮變長了更美更可愛了，Dekopin也很可愛」、「真的很漂亮啊」等。
大谷愛妻穿著有玄機 17號在身上
大谷賽後跟著全隊一起換上紀念T恤，參與香檳浴，他說：「大家都很努力才能一起達成今天的成就，這是一場很棒的比賽，但還有接下來的比賽要打。」放眼季後賽。
參與完香檳浴後，大谷回到場上，真美子一身平肩黑色上衣，架上她穿上一件印有大谷名字和背號「17」的外套，大谷則是抱起Decoy，一起在場上留下珍貴合影。此外，真美子還自拍，讓大聯盟官網也羨慕表示：「我們會耐心等待照片」。說出球迷的心聲。