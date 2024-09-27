大谷翔平跟老婆田中真美子愛犬大合照！球迷狂讚「變美又更可愛」

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▲大谷翔平，今（27）日在對戰教士隊比賽，單場3安猛打賞，還演出致勝安打，並且400壘打數達標，幫助道奇以7:2贏球，順利在國聯西區封王三連霸（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平跟山本由伸享受香檳浴（圖／美聯社／達志影像）

▲大谷翔平跟老婆田中真美子愛犬大合照。（圖／大谷翔平IG)

大谷翔平一家大合照！美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平，今（27）日在對戰教士隊比賽，單場3安猛打賞，還演出致勝安打，並且400壘打數達標，幫助道奇以7:2贏球，順利在國聯西區封王三連霸，大谷翔平此戰表現出色，5打數3安打，貢獻1打點，包括致勝安打，迎來旅美7年來首次冠軍。 賽後，大谷翔平也加入7年來首次的香檳浴。他笑說：「這是我一直都很渴望的事，很開心可以在今天完成，而且是在主場。」田中真美子、愛犬Decoy也都到場同歡，一家三口在場上留下合影。大谷賽後跟著全隊一起換上紀念T恤，參與香檳浴，他說：「大家都很努力才能一起達成今天的成就，這是一場很棒的比賽，但還有接下來的比賽要打。」放眼季後賽。