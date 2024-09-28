F1台中／不是逢甲！在地推最強吃貨夜市　美食、評價：300攤爽吃

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▲旱溪夜市在地開了17年，在地人對其評價相當高，認證是吃貨夜市，超多必吃美食。（圖／翻攝IG@taichungtravels）

▲旱溪夜市遊戲區，遊戲種類多元。（圖／翻攝Google評價）

▲正豐原祖傳鳳梨冰，只賣鳳梨茶、鳳梨冰、鮮奶鳳梨冰等3種品項。（圖／翻攝Google評價）

▲旱溪夜市的方臉師傅蒜香豆干是創始店。（圖／翻攝Google評價）

▲Churros & co吉拿棒很受年輕人歡迎。（圖／翻攝Google評價）

▲六六碳烤雞排先炸再烤，裝袋前老闆都會幫切塊。（圖／翻攝Google評價）

台灣首場 F1 賽車 Red Bull Showrun 今（28）在台中登場，24歲日本F1賽車手角田裕毅操駕冠軍賽車RB8熱血衝場，最後一輪「燒胎」還差點真讓RB8燒車，精彩演出看得人血脈噴張。看完賽車，晚上一定得逛夜市，雖然逢甲夜市離活動地點七期最近，但在地狂推的「台中最強夜市」不是逢甲，而是位在東區的「旱溪夜市」，300攤吃超爽！旱溪夜市今晚剛好有開，完整營業時間、推薦美食、停車資訊等，《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。說到台中夜市，大家第一個想到的就是「逢甲夜市」，雖然根據觀光署最新今年7月統計，逢甲夜市月吸超過43萬人到訪，絕對是台灣最強夜市之一。逢甲夜市Google評價雖然為4.3顆星，也屬前段班，但在地人狂推的不是逢甲，而是位在東區的旱溪夜市，Google評價為4.4顆星，在地人大推「旱溪才是夜市該有的樣子」、「300多攤，吃的東西很多元」、「有停車位！停車方便」。📍地址：台中市東區旱溪東路一段和振興路交叉口📍營業時間：每周二、四、五、六 17：00~01：00📍交通方式：開車請設定「旱溪夜市」即可抵達，搭乘台鐵可在台中火車站下車，轉乘89號公車到「旱溪東振興路口」下走，再步行5分鐘抵達，如在火車站轉搭計程車，車程約10分鐘📍停車資訊：旱溪東路一段路邊有停車格，東福公園旁邊也有收費停車場，停車便利；機車族可以直接騎到夜市，夜市設有機車格。旱溪夜市占地4000坪，開幕至今已走過17個年頭，設有300多個攤位，吃喝玩樂應有盡有。台中觀光旅遊網介紹，旱溪夜市最早叫「旱溪土牛大夜市」，入口處第一排的「美食小吃街」，長度大約100公尺，不過在這短短的100公尺裡，就有超過80攤小吃，攤攤相連，十分密集。開業日一天最少能湧進2萬至3萬人潮。在地嚮導認為，旱溪夜市在台中人心中贏過逢甲夜市主要有三大原因，過一是占地夠大、可免費停機車，周邊也有付費停車場，環境友善；二是攤位類型豐富，吃喝玩樂、服飾雜貨都有，還有大人小孩都玩瘋了的遊戲區；第三則是餐飲攤位多、重複率低，而且口味還很多元，不會膩。旱溪夜市在Google上有3.2萬則評論，評價4.4顆星。網友評論大讚「有真正逛夜市的感覺，腹地大，攤位多」、「停車要早一點來，非夏季時停遠一點繞一下看看風景不錯」、「 攤位變化算豐富，吃的種類與份量很滿足」、「根本適合吃貨來的夜市」。在地老饕建議，正豐原祖傳鳳梨冰就在夜市入口旁邊，是夜市內超人氣的排隊飲料攤位，只賣鳳梨茶、鳳梨冰、鮮奶鳳梨冰等3種品項，鳳梨冰呈現冰沙口感，上頭還加了自家醃製的祖傳蜜鳳梨果肉，酸甜微脆，滋味迷人。方臉師傅蒜香豆干在台中大慶夜市也有、沙鹿設有店舖，不過旱溪夜市的方臉師傅蒜香豆干是創始店，攤上只賣蒜香豆干和三杯米血2種品項，都是由中央廚房滷入味、口感軟嫩，搭配獨門醬汁、滿滿蔥蒜，讓人眨眼就消滅了一整碗，三杯米血相當Q彈，兩樣都不能錯過。一也黃金豆乳雞最早在文心夜市發跡，分店遍布台中各地，旱溪夜市裡的一也黃金豆乳雞很受推崇，認為火侯掌握得最精準。攤位靠近旱溪東路一段與振興路口停車場入口附近，推薦必吃招牌豆乳雞翅，外表香脆、內裏滑嫩多汁。此外，另家「黎品豆乳雞」也有不少支持者。愛吃吉拿棒的不能放過！Churros & co是近年才加入旱溪夜市的新攤商，但已擠身旱溪夜市排隊人氣攤之一，在大慶夜市、彰化精誠夜市和北斗夜市也都有設攤，肉桂、香蒜等14種口味鹹甜都有，外層香酥、內層柔軟，吃起來不膩口，推薦必點經典肉桂口味。香蒜口味有吃甜不辣的錯覺。種類多元，有雞皮、七里香、豆干、豬血糕、鑫鑫腸、甜不辣，也有青椒、小黃瓜、玉米筍、秋葵，全部一串通通只要10元，饕客大推CP值超高，必吃雞皮串。六六碳烤雞排也是旱溪夜市排隊名攤，大雞排先炸再烤，裝袋前刷醬調味及切塊，有泰式甜辣、椒鹽、咖哩、沙茶、芥末等多種口味選擇。