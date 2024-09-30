山陀兒颱風侵台！內行揭「防颱準備工作」清單　放颱風假先檢查

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▲社區防範颱風致災，應先檢視各項防水設施，清理排水孔內雜物，並準備好沙包、攔水閘板、抽水機等設備。（圖／台中市府提供）

▲檢視陽台、屋頂是否有易掉落物，並以膠帶強固窗戶，降低碎裂時帶來的傷害。（示意圖／翻攝pexels）

▲颱風進來前，應先視察電路、瓦斯管線等，如遇停電事故，應避免使用蠟燭，以防火災發生。（示意圖／翻攝pexels）

▲郭紀子提供「大樓防洪措施自主檢查表」，共21細項，建議社區應充分檢視防颱必要項目。（圖／郭紀子提供）

今年第18號颱風「山陀兒」還未到台灣就已帶來驚人雨量，多座水庫蓄水量已達100%，這波雨勢恐未達高峰，預計週二（10/1）、週三（10/2）最大，而台灣近期許多地段也相當容易淹水。台灣物業管理學會副秘書長郭紀子列舉了21項「放颱風假前」社區必做之事。中度颱風山陀兒逐漸逼近台灣，中央氣象署持續發布海上颱風警報，警戒範圍再擴大，包括台灣海峽南部、台灣東南部海面（含蘭嶼、綠島）、巴士海峽。周一(9月30日)起北部、東半部降雨會更明顯，周二(10月1日)前後高屏地區也需要留意強降雨，後續是否停班停課則交由各地方政府決定。颱風時常挾帶豪大雨，所以社區內外應檢查屋頂、公設等是否已做好防水防護，排水孔、道的落葉雜物清理乾淨，避免阻塞造成排水困難，甚至蔓延到屋內；年久失修的牆壁、屋頂、窗框縫隙都需多加留意，若發現可見縫隙，可先利用防水噴劑、塗料應急，等颱風過後再進一步處理。管委會或公寓鄰居們應共同備有沙包、攔水閘板、抽水機，在緊急豪大雨來臨、造成積淹水時可做緊急應變，若真排水不及發生淹水，須特別留意別讓水淹到電梯或其他電路設備，避免短路或發生進一步危險。颱風瞬間強風時常造成窗戶破碎，貼膠帶提升強度有限，但最大效果可防止窗戶遭強風或吹落物集中，碎裂後造成的人員傷亡，所以貼上米字、對角線可有效大幅降低玻璃飛濺的機率。許多房屋年久失修，須注意外牆是否磁磚、水泥等已有剝落跡象，若有需做緊急處理，陽台、頂樓放置物品也應妥善收納與固定，避免掉落砸傷用路人或他人財物，屆時還有可能背上刑責。由於全台老屋眾多，許多電路、瓦斯管線都已老舊，容易在風災損壞電力設備時，造成短路、甚至引發火災，建議將非必要電源拔除關閉外，也須確實巡視其他電源是否穩固。切勿使用蠟燭！由於風災有可能引起停電，所以先準備好手電筒，並檢查緊急照明設備是否正常運作，建議準備至少可維持1~2個小時電力備用，但蠟燭部分盡可能不要使用，避免引發火災造成遺憾。另外，若情況允許可準備發電機，避免停電時冰箱、抽水機停機，建議挑選功率約800~1000W，醫療儀器若有特殊需求，也要特別注意符合其功率的備用電源。郭紀子指出，由於風災有可能致使水、電、瓦斯等供應中斷，所以應備妥2~3天份的乾淨飲用水、乾糧、收音機、甚至醫藥箱；最後附上一張「大樓防洪措施自主檢查表」供大家參考，是否有將安全防颱都做好。