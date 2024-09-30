大谷翔平奪國聯MVP不稀奇！眾人狂讚：「Decopin」是最有價值狗狗

大谷翔平跟愛犬都是MVP！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊，今年以98勝的戰績結束今年球季，日籍球星大谷翔平的貢獻當然功不可沒，尤其在道奇隊傷兵人手不足狀況下，大谷幾乎是「全勤」出賽沒有遇到大傷，而大谷不但被認為是今年MVP球員呼聲最高的球員，連他的愛犬「Decopin（英文名Decoy）也被球迷認為是最有價值狗狗（Most valuable Puppy)，並以「GOAT」(Great Of ALL Time」再度形容牠的重要性。
大谷完成50-50紀錄 愛犬也受歡迎
道奇隊今天以2:1險勝科羅拉多落磯隊，其中大谷4打數1安打，甚至還有單季第59次盜壘成功，道奇隊連續三年國聯西區冠軍，也是大聯盟本季勝率第一球隊。
道奇在27日封王後，全隊欣喜若狂，並在休息室大玩「香檳浴」慶祝，大谷也在瘋狂慶祝後，到場上跟愛妻田中真美子合影，愛犬Decopin也在旁，三人合照也受到美國媒體稱讚。球迷也留言：「Decopin是MVP」、「Decopin是2024年國聯MVP」等。
大谷沒想到自己幾乎可以拿下國聯MVP，自己的狗狗也可以拿到最有價值狗狗（Most valuable Puppy)、GOAT等稱號。
不過去年大谷翔平在季末頒獎，跟大聯盟官方媒體「連線」時，也的確跟Decopin一起亮相，結果兩人幾乎都是「MVP」表現，也讓球迷狂讚。
事實上，大谷在全壘打、打點和攻擊指數、壘打數等方面都領先國聯，且有59次盜壘成功，有望成為史上第6位單季「40轟40盜」球員，將挑戰4年3度奪下MVP，並且有望與傳奇球星Frank Robinson成為史上唯二在國聯和美聯都拿過MVP的球員。
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道奇隊今天以2:1險勝科羅拉多落磯隊，其中大谷4打數1安打，甚至還有單季第59次盜壘成功，道奇隊連續三年國聯西區冠軍，也是大聯盟本季勝率第一球隊。
道奇在27日封王後，全隊欣喜若狂，並在休息室大玩「香檳浴」慶祝，大谷也在瘋狂慶祝後，到場上跟愛妻田中真美子合影，愛犬Decopin也在旁，三人合照也受到美國媒體稱讚。球迷也留言：「Decopin是MVP」、「Decopin是2024年國聯MVP」等。
大谷沒想到自己幾乎可以拿下國聯MVP，自己的狗狗也可以拿到最有價值狗狗（Most valuable Puppy)、GOAT等稱號。
不過去年大谷翔平在季末頒獎，跟大聯盟官方媒體「連線」時，也的確跟Decopin一起亮相，結果兩人幾乎都是「MVP」表現，也讓球迷狂讚。
事實上，大谷在全壘打、打點和攻擊指數、壘打數等方面都領先國聯，且有59次盜壘成功，有望成為史上第6位單季「40轟40盜」球員，將挑戰4年3度奪下MVP，並且有望與傳奇球星Frank Robinson成為史上唯二在國聯和美聯都拿過MVP的球員。