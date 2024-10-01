山陀兒颱風來襲！窗戶防颱膠帶「Ｘ、米、井」怎麼貼？達人吐實情

山陀兒颱風10/1「6縣市停班停課」　垃圾車有收嗎？免費沙包資訊

記者徐銘穗/綜合報導

▲山陀兒颱風來襲，10月1日南高屏、嘉義縣與花東6縣市停班停課，垃圾車、沙包資訊一次看。（示意圖／文化總會提供）
▲山陀兒颱風來襲，10月1日南高屏、嘉義縣與花東6縣市停班停課，垃圾車、沙包資訊一次看。（示意圖／文化總會提供）
山陀兒颱風來勢洶洶，今10月1日嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣、台東縣與宜蘭縣佛光大學停班停課。一早山陀兒颱風以增強為強烈颱風並向北轉，警戒範圍擴大。颱風來襲期間，垃圾車有收嗎？哪裡有免費沙包可以領取？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。

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根據各縣市環保局資料顯示，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。

10/1停班停課縣市垃圾車清運情形

📍嘉義縣　10/1停止垃圾收運

📍台南市　10/1停止垃圾收運

▲山陀兒颱風來襲，台南市10月1日暫停垃圾車收運。（圖／台南市政府臉書）
▲山陀兒颱風來襲，台南市10月1日暫停垃圾車收運。（圖／台南市政府臉書）
📍高雄市　10/1停止垃圾收運

📍屏東縣　10/1停止垃圾收運（新園鄉正常收運，下午2時提早出車）

📍屏東市　10/1停止收運，機場北路垃圾轉運站正常收運（上午7點至晚上10點）

📍花蓮縣　10/1停止垃圾收運

📍花蓮市　10/1停止垃圾收運

📍台東縣　10/1停止垃圾收運

📍台東市　10/1停止垃圾收運

▲山陀兒颱風來襲，台南市安南區公所在低窪處民宅協助架設擋水板備戰。（圖／台南市安南區公所臉書）
▲山陀兒颱風來襲，台南市安南區公所在低窪處民宅協助架設擋水板備戰。（圖／台南市安南區公所臉書）
免費沙包索取地點資訊

📍台中市　市府已備妥2萬包沙包，民眾可至各區公所領取

📍嘉義市　低窪地區的居民如需沙包，可就近至各地區公所或聯合里辦公處領取

📍嘉義縣新港鄉　約700包放置圖書館旁廣場，一人限領8包。有需要者請致電公所建設課登記05-3742104，再至現場領取。

📍嘉義縣鹿草鄉　約1300包已到位，如有風災問題可來電洽詢05-3752711

📍嘉義縣水上鄉　原本準備的沙包已索取一空，緊急向縣府調撥500包沙包，有需求民眾至公所民政課索取。可先致電公所詢問05-2682406

▲嘉義水上鄉已備妥沙包供民眾索取。（圖／嘉義縣水上鄉公所臉書）
▲嘉義水上鄉已備妥沙包供民眾索取。（圖／嘉義縣水上鄉公所臉書）
📍台南市　有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取。新化區調集5430個沙包，全面部署防災，更提供民眾領取

📍高雄市　有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取

📍屏東縣　有需要的民眾可洽各鄉公所詢問並領取

📍宜蘭市　有需要者可至市公所大門登記領取沙包。災情通報專線 03-9325164

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