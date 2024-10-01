山陀兒颱風10/1「6縣市停班停課」　垃圾車有收嗎？免費沙包資訊

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▲山陀兒颱風來襲，台南市10月1日暫停垃圾車收運。（圖／台南市政府臉書）

▲山陀兒颱風來襲，台南市安南區公所在低窪處民宅協助架設擋水板備戰。（圖／台南市安南區公所臉書）

▲嘉義水上鄉已備妥沙包供民眾索取。（圖／嘉義縣水上鄉公所臉書）

山陀兒颱風來勢洶洶，今10月1日嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣、台東縣與宜蘭縣佛光大學停班停課。一早山陀兒颱風以增強為強烈颱風並向北轉，警戒範圍擴大。颱風來襲期間，垃圾車有收嗎？哪裡有免費沙包可以領取？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握。根據各縣市環保局資料顯示，多數縣市固定在周三、周日以及公告的春節連續假期停收垃圾，國定假日皆有清運垃圾。颱風等天然災害發生時，會再另行公告垃圾車清運情形、是否停收。此外，各縣市多有垃圾車App可下載，也可掌握最新垃圾車清運路線、動態與異動。📍嘉義縣 10/1停止垃圾收運📍台南市 10/1停止垃圾收運📍高雄市 10/1停止垃圾收運📍屏東縣 10/1停止垃圾收運（新園鄉正常收運，下午2時提早出車）📍屏東市 10/1停止收運，機場北路垃圾轉運站正常收運（上午7點至晚上10點）📍花蓮縣 10/1停止垃圾收運📍花蓮市 10/1停止垃圾收運📍台東縣 10/1停止垃圾收運📍台東市 10/1停止垃圾收運📍台中市 市府已備妥2萬包沙包，民眾可至各區公所領取📍嘉義市 低窪地區的居民如需沙包，可就近至各地區公所或聯合里辦公處領取📍嘉義縣新港鄉 約700包放置圖書館旁廣場，一人限領8包。有需要者請致電公所建設課登記05-3742104，再至現場領取。📍嘉義縣鹿草鄉 約1300包已到位，如有風災問題可來電洽詢05-3752711📍嘉義縣水上鄉 原本準備的沙包已索取一空，緊急向縣府調撥500包沙包，有需求民眾至公所民政課索取。可先致電公所詢問05-2682406📍台南市 有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取。新化區調集5430個沙包，全面部署防災，更提供民眾領取📍高雄市 有需要的民眾可洽各區公所詢問並領取📍屏東縣 有需要的民眾可洽各鄉公所詢問並領取📍宜蘭市 有需要者可至市公所大門登記領取沙包。災情通報專線 03-9325164