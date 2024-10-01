南部淹怕了！山陀兒颱風湧「搶沙包」潮　沙包、擋水板正確安裝曝

上次凱米颱風讓南部淹大水，高雄市左營區一棟屋齡3年的新社區太晚架設防水閘門（擋水板或防洪板），被誤會「肉身擋水」引發討論。這次山陀兒颱風來勢洶洶，南部有部分區域出現「沙包告急」、「搶沙包」情形。專家也公開擋水板、防水閘門正確安裝步驟，呼籲民眾要提早做好防淹水應變。
市議員直擊「搶沙包」 嘆：上次凱米淹怕了
高雄市議員張博洋昨午（9月30日）在臉書發文，直擊三民區公所民眾領沙包現場，指出「好多長輩70幾歲了自己騎摩托車來載沙包，真的讓我很緊張…目前三民區公所的沙包已經被全數領完，新一批的沙包仍然在調度當中」。
張博洋無奈說：「因為凱米颱風大家都有被嚇到，導致很多不是低窪區，也不會淹水的區域，也有民眾來搶沙包 ！」搶沙包情形同樣在南部其他縣市上演。
嘉義縣水上鄉公所在臉書發文，「各位鄉親請注意，原本準備的沙包已索取一空，我們再次向縣府調撥500包沙包供民眾索取」。台南市安南區公所也在各里布設防汛沙包8000包、防水檔板170片備戰。
台灣物業管理學會理事長郭紀子提醒，合適的砂包堆疊地點為靠近「門口、窗戶、排水口」的地方，建議採交錯方式堆疊，以減少水的滲透，並避免傾倒至於最容易淹水的車道口，則不建議使用沙包堆疊，建議改用「防水閘門」。
防水閘門時機是關鍵 正確安裝步驟公開
十彥築師事務所主持建築師林彥穎指出，因為水會產生壓力，防水閘門真正關鍵是關閉時機，等水淹道路上、大排都排水不及時，「（防水閘門）再關已經來不及」，嚴重會關不起來。
防水閘門業者「高高順防水閘門」指出，除了防水閘門是不夠的，社區一定要有免斷電系統和抽水馬達，兩者相互發揮功效，才能確保水不會淹滿地下室。
業者也公開正確安裝防水閘門步驟及口訣「掀（掀起蓋子）、放（放入擋板）、鎖（鎖緊旋鈕）、察（檢查縫隙）、塞（塞住縫隙）」，安裝6步驟一次看，提醒平時要多練習，真正需要時才不會手忙腳亂。
1.掀：首先將防水閘門保護溝槽的蓋子取出，以便擋水片安裝
2.放：把防水擋片依序置入防水閘門溝槽中，記得黑色膠條要往下擺置並且壓到底
3.鎖：防水閘門邊柱旁的旋鈕依序鎖上，因為是連動式，勿一開始就把單一鈕鎖死
4.鎖：防水閘門邊柱上方的旋鈕也要往下壓迫鎖上
5.察：檢查防水閘門邊柱有無縫隙
6塞：最後，利用三角板壓緊防水閘門下方膠條做最後的防護措施
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高雄市議員張博洋昨午（9月30日）在臉書發文，直擊三民區公所民眾領沙包現場，指出「好多長輩70幾歲了自己騎摩托車來載沙包，真的讓我很緊張…目前三民區公所的沙包已經被全數領完，新一批的沙包仍然在調度當中」。
張博洋無奈說：「因為凱米颱風大家都有被嚇到，導致很多不是低窪區，也不會淹水的區域，也有民眾來搶沙包 ！」搶沙包情形同樣在南部其他縣市上演。
嘉義縣水上鄉公所在臉書發文，「各位鄉親請注意，原本準備的沙包已索取一空，我們再次向縣府調撥500包沙包供民眾索取」。台南市安南區公所也在各里布設防汛沙包8000包、防水檔板170片備戰。
台灣物業管理學會理事長郭紀子提醒，合適的砂包堆疊地點為靠近「門口、窗戶、排水口」的地方，建議採交錯方式堆疊，以減少水的滲透，並避免傾倒至於最容易淹水的車道口，則不建議使用沙包堆疊，建議改用「防水閘門」。
防水閘門時機是關鍵 正確安裝步驟公開
十彥築師事務所主持建築師林彥穎指出，因為水會產生壓力，防水閘門真正關鍵是關閉時機，等水淹道路上、大排都排水不及時，「（防水閘門）再關已經來不及」，嚴重會關不起來。
防水閘門業者「高高順防水閘門」指出，除了防水閘門是不夠的，社區一定要有免斷電系統和抽水馬達，兩者相互發揮功效，才能確保水不會淹滿地下室。
業者也公開正確安裝防水閘門步驟及口訣「掀（掀起蓋子）、放（放入擋板）、鎖（鎖緊旋鈕）、察（檢查縫隙）、塞（塞住縫隙）」，安裝6步驟一次看，提醒平時要多練習，真正需要時才不會手忙腳亂。
1.掀：首先將防水閘門保護溝槽的蓋子取出，以便擋水片安裝
2.放：把防水擋片依序置入防水閘門溝槽中，記得黑色膠條要往下擺置並且壓到底
3.鎖：防水閘門邊柱旁的旋鈕依序鎖上，因為是連動式，勿一開始就把單一鈕鎖死
4.鎖：防水閘門邊柱上方的旋鈕也要往下壓迫鎖上
5.察：檢查防水閘門邊柱有無縫隙
6塞：最後，利用三角板壓緊防水閘門下方膠條做最後的防護措施
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