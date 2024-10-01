IKEA鹽酥雞回歸了！15元「小花饅頭」開賣　十月台灣味美食一次看

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▲IKEA鹽酥雞十月回歸，銅板價50元。（圖／IKEA提供）

▲IKEA小花饅頭10/17開賣，銅板價15元。（圖／IKEA提供）

▲IKEA台灣味美食「五味醬淡菜」十月開賣，售價149元。（圖／IKEA提供）

▲IKEA台灣味美食「花雕紙包雞」十月開賣，售價220元。（圖／IKEA提供）

▲特力屋即起至10月29日指定商品消費滿5000元送500元電子折價券。（圖／翻攝Google評價）

IKEA繼將招牌鯊鯊玩偶變身「鯊鯊包」美食後，再將搶翻天的小花坐墊「食物化」，今（1）公布十月美食新品，包含美食小站新推兩款銅板美食，有50元鹽酥雞、15元小花饅頭（10/17開賣），瑞典餐廳台灣味新菜「五味醬淡菜」、「花雕紙包雞」等新品美食。此外，特力屋即起至10月29日，家電、淨水門市消費滿5000元送500元電子折價券。期間限定：2024/10/1-2024/11/30對台灣人來說，鹽酥雞可說是另類台灣之光，鮮嫩多汁的雞肉裹上酥脆外皮，融合九層塔的誘人香氣，無論是口感或味道，完美復刻街邊小攤的在地美味。期間限定：2024/10/17-售完為止靈感來自SKOGSDUVA花形坐墊，縮小後的饅頭造型可愛，口感Q彈，帶有清新微甜風味，花瓣還可以一片一片拔下來吃，既好玩又美味，只要銅板價15元。期間限定：2024/10/1-2024/11/30嚴選紐西蘭純天然淡菜，肉質飽滿多汁，搭配以「酸、甜、鹹、辣、香」為主軸的五味醬，熟悉的辦桌冷盤美味，與西式淡菜的創意搭配最對味，多層次的清爽口感自然襯出貝類的鮮甜，讓人忍不住一口接一口。期間限定：2024/10/1-2024/11/30以鮮嫩雞腿排及棒腿部位，搭配台灣人熟悉的花雕酒調味，花雕酒的醇厚香氣完美融合雞肉軟嫩多汁的質地，品嚐一口，滿溢濃郁迷人的酒香與米香，既暖心又暖胃。特力屋即日起至10月29日，門市限定「家電、淨水」商品消費滿5000元送500元電子折價券，tokuyo、FUJI按摩椅、JOHNSON及輝葉按摩椅也是消費滿5000元現折500元（電子折價券）。此外，特力屋系統家具即日起至10月29日，預約系統家具丈量送鍋具鍋蓋收納盒。特別訂製系統家具全系列9折，消費滿10萬享85折、滿20萬享8折，成交再送特力屋沃克X型碗盤瀝水架一個，10月14日前加碼，除上述優惠外，消費滿3000元現折300元（可累折）。