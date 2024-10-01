山陀兒颱風命名由來？真實身分曝　前身釀1400人傷亡、二度被除名

山陀兒颱風來勢洶洶！10/1南高屏、花東及嘉義縣6縣市停班停課、放起颱風假。「山陀兒」颱風名聽起來很可愛，代表什麼意思？命名由來為何？山陀兒（Krathon）颱風名是由泰國提供，和九月中旬形成的「葡萄桑」（Pulasan）颱風一樣都是水果名，不過千萬別被它的可愛名稱給騙了，山陀兒前身曾釀1400人死傷，二度被改名。
中央氣象署指出，山陀兒已經在今天凌晨2時變成「強烈颱風」，且還有增強空間，持續移動到台灣西南部海面，隨後路徑花費1天的時間「往北轉向、往台灣前進」，預估明（2）日登陸「高雄至屏東一帶」，周四（3）從東半部出海。
今年颱風很熱帶水果 走了葡萄桑、來了山陀兒
植物科普作家王瑞閔 ，在其臉書粉專「胖胖樹的熱帶雨林（Fat-Fat Tree Tropical Rainforest）」發文，直言：「今年的颱風很熱帶水果，走了一個葡萄桑，又來一個山陀兒，也是一種熱帶水果，中南部不少。」
王瑞閔表示，山陀兒是楝科的大喬木，形狀及口感與山竹（Garcinia mangostana）相似，具有淡淡香氣，滋味酸酸甜甜，甚是好吃，只是果肉極少，較為可惜。山陀兒原生分布在東南亞低地森林，1919年台灣自新加坡引進栽種，有苗木商改稱它為金錢果或大王果。
南部校園、路邊隨處可見 山陀兒還能煮魚湯、做沙拉
YouTuber「石鱸師」也曾拍片介紹山陀兒，指出台灣常將其作為校園樹種或是行道樹，因此在路邊就能見到，台灣產期落在7月至8月，屏科大校園裡隨處可見。
山陀兒要怎麼吃？石鱸師介紹說，先用刀在山陀兒尖端劃十字，就可用力往兩側剝開，白色果肉吃起來酸酸甜甜，東南亞會用果肉煮酸魚或是做沙拉。
颱風太壞會被除名 山陀兒前前身曾釀1400人死傷
颱風名千奇百趣，它們是由世界氣象組織颱風委會員成員提供，包括中國、香港、澳門、日本、美國等14個國家及地區，各自10個名字，總計140個供重複使用。不過，一旦該颱風造成重大傷亡及損失，就會遭永久除名，成員需提供新名字取代。
而「山陀兒」颱風取代先前果肉長得跟它很像的「山竹」颱風，不過這一個由泰國取的「颱風名」歷程頗為曲折，它最早叫「榴槤」颱風，2006年在菲律賓造成1400人傷亡遭永久除名，隔年改名為「山竹」。但在2018年，「山竹」再次對菲律賓和華南沿岸造成重大破壞，又被永久除名，隔年改名為「山陀兒」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
今年颱風很熱帶水果 走了葡萄桑、來了山陀兒
植物科普作家王瑞閔 ，在其臉書粉專「胖胖樹的熱帶雨林（Fat-Fat Tree Tropical Rainforest）」發文，直言：「今年的颱風很熱帶水果，走了一個葡萄桑，又來一個山陀兒，也是一種熱帶水果，中南部不少。」
王瑞閔表示，山陀兒是楝科的大喬木，形狀及口感與山竹（Garcinia mangostana）相似，具有淡淡香氣，滋味酸酸甜甜，甚是好吃，只是果肉極少，較為可惜。山陀兒原生分布在東南亞低地森林，1919年台灣自新加坡引進栽種，有苗木商改稱它為金錢果或大王果。
南部校園、路邊隨處可見 山陀兒還能煮魚湯、做沙拉
YouTuber「石鱸師」也曾拍片介紹山陀兒，指出台灣常將其作為校園樹種或是行道樹，因此在路邊就能見到，台灣產期落在7月至8月，屏科大校園裡隨處可見。
山陀兒要怎麼吃？石鱸師介紹說，先用刀在山陀兒尖端劃十字，就可用力往兩側剝開，白色果肉吃起來酸酸甜甜，東南亞會用果肉煮酸魚或是做沙拉。
颱風太壞會被除名 山陀兒前前身曾釀1400人死傷
颱風名千奇百趣，它們是由世界氣象組織颱風委會員成員提供，包括中國、香港、澳門、日本、美國等14個國家及地區，各自10個名字，總計140個供重複使用。不過，一旦該颱風造成重大傷亡及損失，就會遭永久除名，成員需提供新名字取代。
而「山陀兒」颱風取代先前果肉長得跟它很像的「山竹」颱風，不過這一個由泰國取的「颱風名」歷程頗為曲折，它最早叫「榴槤」颱風，2006年在菲律賓造成1400人傷亡遭永久除名，隔年改名為「山竹」。但在2018年，「山竹」再次對菲律賓和華南沿岸造成重大破壞，又被永久除名，隔年改名為「山陀兒」。
更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。