10/2全台停班停課，中央氣象署示警，預估山陀兒颱風登陸後颱風中心瞬間陣風可達16、17級，提醒民眾要嚴陣以待。然而，面臨「罷梁」危機、基隆市長謝國樑的「防颱措施」卻引發討論，用沙包在美術館前人工草皮邊緣壓好壓滿，被虧「蠢感四溢」。防汛沙包該怎麼堆才對？颱風離開後要回收嗎？《NOWnews今日新聞》帶讀者一文掌握，也提醒沙包用完不能亂丟，最重會被罰6000元喔。
颱風來襲，各縣市政府都會開放讓住在低窪地區、有淹水疑慮的民眾，至區公所或向里長領取免費防汛沙包，進行防颱措施。雖然這些防汛沙包不用額外花錢，但是各縣市都有各自的領取規定，有需要的民眾建議前往前先致電詢問，以免沙包被領完而白跑一趟。
以台北市政府為例，市府公告領取沙包的注意事項，包括「各區公所發放的沙包僅供民眾防汛之用，不得任意轉售」、「原則每年每戶領用10包沙包、公寓大廈或工商行號領用30包、各里辦公處領用200包為上限」。此外，也建議如經常淹水區域，可裝防水閘門，更為方便快速與省力。
沙包正確堆疊步驟
1.地上應先鋪一層防水布
2.室外側先依堆疊方法堆疊沙包
3.防水布往室外拉緊
4.室內側再依堆疊方式堆疊沙包
5.防水布往室內拉緊後，再以零星沙包固定防水布
每次風災或水災解除警戒後，以及每年10月15日起由區公所聯繫辦理沙包回收，如果已經沒有使用需求，可自行送回區公所或由區公所指定日期統一回收。
萬一沙包破損該怎麼處理？市府表示，可以到區公所領取沙袋更換，或是交給清潔隊清除，提醒「任意丟棄致污染環境，將依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰」。
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以台北市政府為例，市府公告領取沙包的注意事項，包括「各區公所發放的沙包僅供民眾防汛之用，不得任意轉售」、「原則每年每戶領用10包沙包、公寓大廈或工商行號領用30包、各里辦公處領用200包為上限」。此外，也建議如經常淹水區域，可裝防水閘門，更為方便快速與省力。
防汛沙包該怎麼堆？要堆多高才有用？台北市府圖解示範「人字形」、「磚牆形」、「製作擋水牆」等3種堆疊方式，堆疊高度「應達過往曾淹水高度的1.5至2倍為佳」，也就是過往如果淹水50公分高，那麼最好要堆75~100公分高，而堆放的地點主要以進出大樓通道口、地下停車出入口、地下室氣密窗等處。
沙包正確堆疊步驟
1.地上應先鋪一層防水布
2.室外側先依堆疊方法堆疊沙包
3.防水布往室外拉緊
4.室內側再依堆疊方式堆疊沙包
5.防水布往室內拉緊後，再以零星沙包固定防水布
沙包保存方法、回收 亂丟最重罰6000元台北市政府指出，沙包領取後，以民眾自行保管為原則，使用後的沙包建議放在乾燥處2至3天瀝乾，不要放在陽光下，保存方式最好離地墊並覆蓋防水布，或是放在遮蔽物下，也建議定期檢視整理以延長沙包使用年限。
每次風災或水災解除警戒後，以及每年10月15日起由區公所聯繫辦理沙包回收，如果已經沒有使用需求，可自行送回區公所或由區公所指定日期統一回收。
萬一沙包破損該怎麼處理？市府表示，可以到區公所領取沙袋更換，或是交給清潔隊清除，提醒「任意丟棄致污染環境，將依《廢棄物清理法》處1200元至6000元罰鍰」。
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