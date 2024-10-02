颱風山陀兒（國際命名Krathon）遲遲不登陸，目前已有18縣市明天也達颱風假標準，有可能停班停課連兩天，民眾沒了外送只好靠風雨無阻的速食店飽餐一頓。有網友透露：「颱風假雙倍薪水的政策，其實麥當勞很棒」，他試算光是兼職員工兩天颱風假就可以賺6000元台幣；《NOWnews今日新聞》求證業者，官方證實：「兼職人員可領雙倍時薪，正職人員可申請天災出勤之加班費」，還會提供計程車交通補貼。
颱風來襲，伙食沒著落的民眾最關心停班課麥當勞有開嗎？過去幾次颱風過境也發現，麥當勞得來速總是「車龍排隊」、現場自取外帶餐點的人也非常多，風雨無阻的速食餐廳成了大家的三餐救星。
有網友在網路社群上分享：「颱風假雙倍薪水的政策，其實麥當勞很棒吧」，他透露：「麥當勞兼職時薪183，颱風天雙倍一個小時366」，並試算366x8小時=2928，還說可以搭免費的計程車來回，「公司會出計程車錢」，加上次來回600，「放兩天颱風假就可以賺6000台幣」。
《NOWnews今日新聞》記者求證業者，麥當勞官方證實：「麥當勞體恤員工辛勞並保障安全，於颱風停班期間出勤，除兼職人員可領雙倍時薪，正職人員可申請天災出勤之加班費之外，亦提供計程車交通補貼，感謝員工在颱風期間出勤服務顧客。」
事實上，過去麥當勞也曾被網友熱論是「打工福利天花板」，還列舉麥當勞「是這輩子最適合打工地方」十多項優點。不過相信民眾也都看得出來，相當受到歡迎的麥當勞，平日人潮不少、遇上用餐時段與假日更是常常客滿；尤其颱風時刻，找不到餐廳覓食的人潮湧入更忙碌，因此不少人也都很感謝還有麥當勞陪伴。
另外，許多人遇到颱風天還會特別想吃披薩，必勝客也被問爆有沒有開？今必勝客全省門市皆有營業，唯颱風因素沒有提供外送服務。不過建議民眾出門前還是先行致電確認欲前往的門市最新情況，外出也一定要注意自身安全。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在網路社群上分享：「颱風假雙倍薪水的政策，其實麥當勞很棒吧」，他透露：「麥當勞兼職時薪183，颱風天雙倍一個小時366」，並試算366x8小時=2928，還說可以搭免費的計程車來回，「公司會出計程車錢」，加上次來回600，「放兩天颱風假就可以賺6000台幣」。
《NOWnews今日新聞》記者求證業者，麥當勞官方證實：「麥當勞體恤員工辛勞並保障安全，於颱風停班期間出勤，除兼職人員可領雙倍時薪，正職人員可申請天災出勤之加班費之外，亦提供計程車交通補貼，感謝員工在颱風期間出勤服務顧客。」
事實上，過去麥當勞也曾被網友熱論是「打工福利天花板」，還列舉麥當勞「是這輩子最適合打工地方」十多項優點。不過相信民眾也都看得出來，相當受到歡迎的麥當勞，平日人潮不少、遇上用餐時段與假日更是常常客滿；尤其颱風時刻，找不到餐廳覓食的人潮湧入更忙碌，因此不少人也都很感謝還有麥當勞陪伴。
另外，許多人遇到颱風天還會特別想吃披薩，必勝客也被問爆有沒有開？今必勝客全省門市皆有營業，唯颱風因素沒有提供外送服務。不過建議民眾出門前還是先行致電確認欲前往的門市最新情況，外出也一定要注意自身安全。
更多「山陀兒颱風來襲」相關新聞。