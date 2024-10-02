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一年一度華語影壇盛事、第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日在台北流行音樂中心登場，金馬執委會預計今（2）日傍晚5點30分公布今年的入圍名單，《NOWnews今日新聞》為您帶來第一手消息，務必鎖定。本屆金馬影后呼聲高的有《女兒的女兒》張艾嘉、《春行》楊貴媚、《莎莉》劉品言、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《我談的那場戀愛》吳君如、項婕如《愛的噩夢》、《破浪男女》劉主平；男主角部分，《漠視錄》巫建和、《破浪男女》吳慷仁、《春行》喜翔和《餘燼》雙主演張震、莫子儀、《不赦之罪》黃秋生都有望獲得提名。最佳劇情片最佳導演最佳男主角最佳女主角最佳男配角最佳女配角最佳新導演最佳新演員最佳原著劇本最佳改編劇本最佳攝影最佳視覺效果最佳美術設計最佳造型設計最佳動作設計最佳音效最佳原創電影音樂最佳原創電影歌曲最佳紀錄片最佳動畫片最佳劇情短片最佳紀錄短片最佳動畫短片年度台灣傑出工作者終身成就獎鄭佩佩、林文錦