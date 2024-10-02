一年一度華語影壇盛事、第61屆金馬獎頒獎典禮將於11月23日在台北流行音樂中心登場，金馬執委會預計今（2）日傍晚5點30分公布今年的入圍名單，《NOWnews今日新聞》為您帶來第一手消息，務必鎖定。
本屆金馬影后呼聲高的有《女兒的女兒》張艾嘉、《春行》楊貴媚、《莎莉》劉品言、《小雁與吳愛麗》夏于喬、《我談的那場戀愛》吳君如、項婕如《愛的噩夢》、《破浪男女》劉主平；男主角部分，《漠視錄》巫建和、《破浪男女》吳慷仁、《春行》喜翔和《餘燼》雙主演張震、莫子儀、《不赦之罪》黃秋生都有望獲得提名。
第61屆金馬獎入圍名單
最佳劇情片
最佳導演
最佳男主角
最佳女主角
最佳男配角
最佳女配角
最佳新導演
最佳新演員
最佳原著劇本
最佳改編劇本
最佳攝影
最佳視覺效果
最佳美術設計
最佳造型設計
最佳動作設計
最佳音效
最佳原創電影音樂
最佳原創電影歌曲
最佳紀錄片
最佳動畫片
最佳劇情短片
最佳紀錄短片
最佳動畫短片
年度台灣傑出工作者
終身成就獎
鄭佩佩、林文錦
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第61屆金馬獎入圍名單
最佳劇情片
最佳導演
最佳男主角
最佳女主角
最佳男配角
最佳女配角
最佳新導演
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最佳原著劇本
最佳改編劇本
最佳攝影
最佳視覺效果
最佳美術設計
最佳造型設計
最佳動作設計
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最佳原創電影音樂
最佳原創電影歌曲
最佳紀錄片
最佳動畫片
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