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▲趙小僑（左）主持保養品活動，和海恩（右）用韓文聊天。（圖／記者嚴俊強攝）

▲趙小僑帶典典寶寶一起參加陳喬恩婚禮。（圖／翻攝趙小僑IG）

▲趙小僑忙於育兒和工作之間仍樂此不疲。（圖／記者嚴俊強攝）

▲明道（右1）和趙小僑（左1）擔任陳喬恩（左2）婚禮的伴郎伴娘，三人過去合作《王子變青蛙》在劇中上演三角戀。（圖／陳喬恩提供）

陳喬恩9月底和老公Alan（曾偉昌）在馬來西亞補辦婚宴，多年好友明道、鄭元暢以及「七朵花」成員趙小僑、賴薇如等人都排除萬難參加，而明道在致詞時竟脫口，一開始不贊成陳喬恩和Alan，「」一席話讓賓客笑翻，而今（2）日趙小僑擔任保養品牌記者會主持人，接受《NOWnews今日新聞》訪問時笑說：「不要理他！他胡說八道。」趙小僑今（2）日主持保養品記者會，，還自嘲學韓文已經學了好多年，被婆婆笑像是在讀博士班，逗得現場來賓笑聲不斷。9月底她才和老公劉亮佐以及女兒典典寶寶到馬來西亞參加好友陳喬恩的婚禮，有趣的是，伴郎明道在婚禮上表示自己起初看到Alan時，並不是很認可，直言：「很怕喬恩會被騙，畢竟她又很有錢！」一席話讓在場賓客笑翻，問起此事，趙小僑笑說：「趙小僑分享參加婚禮的心情：「以前女團的時候有開心有爭吵，後來自己開始工作，中間遇到很多人，就會發現朋友還是老的好，真的已經很熟彼此個性，真的像家人，喬恩在很久以前就跟我們講說要我們當伴娘了。」趙小僑一家出席婚禮，女兒典典寶寶雖然不是第一次出國，但是是第一次擁有自己的位置，在飛機上看電視、吃飛機餐，吃完就睡，整個旅途非常享受，趙小僑說：「原本以為她會要我抱，但都沒有，她從扣安全帶開始就很開心。」參加婚禮的時候，趙小僑因為擔任伴娘在舞台前，典典寶寶在座位上大喊：「媽媽！媽媽！」趙小僑無奈：「她就是想要我抱，現在非常黏，她現在14公斤，婚禮完想說去喬恩跟Alan的定情地天空之橋去走走，我就有心理準備，把推車也帶著，殊不知，我們是要坐纜車上去，推車不能帶，她一路要我抱！」趙小僑也說，自從女兒上了幼兒園，或是去一些不熟悉的地方，就會特別需要她，不過趙小僑非常有耐心：「沒有辦法生氣，自己的女兒！她很需要妳，只是累到的時候臉就會垮了。」即便育兒過程偶爾疲憊，趙小僑仍樂此不疲，為了不要讓女兒下課後回家一直看電視，她也會陪女兒一起做其他的活動，趙小僑笑喊：「我每天都很忙，我現在也想健身，瘦是一回事，尤其是一直抱孩子，肩膀手臂一定是很厚的，肚子又很難消，雖然沒辦法瘦到我的少女時代，但至少可以再3到5公斤。」對自己的要求相當高。