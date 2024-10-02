山陀兒颱風移動速度緩慢，昨（1）率先停班停課的嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣及花蓮縣、台東縣等六縣市，可能會連續3天停班停課，為避免連續3天垃圾車暫停收運，導致民眾家中垃圾爆量惹民怨，高雄市今（2）先公布中午至傍晚6點前垃圾車出動收垃圾，而台南市政府也在中午跟進「垃圾超前部署」，公告「下午隨車收運」，呼籲市民聽到垃圾車音樂聲，就趕快出門倒垃圾。
台南市環保局緊急公告，因山陀兒颱風來襲，台南市今（2）原已停止收運垃圾，但由於颱風移動緩慢，唯恐明日風雨不利收運，又考量市民朋友家中垃圾排出之需求，環保局今「下午隨車收運」。
至於今（2）下午加收的部分有沒有收回收？環保局指出，回收車依原規劃的星期二清運路線，也就是「七股、下營、六甲、北門、白河、安定、西港、佳里、東山、柳營、將軍、善化、新市、新營及學甲等15個區」今天沒有收回收，是周三、周六收。其餘22區是周二、周六收，即今天有收回收。相關收運疑問可洽各區清潔隊➤https://reurl.cc/bXb82v
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至於今（2）下午加收的部分有沒有收回收？環保局指出，回收車依原規劃的星期二清運路線，也就是「七股、下營、六甲、北門、白河、安定、西港、佳里、東山、柳營、將軍、善化、新市、新營及學甲等15個區」今天沒有收回收，是周三、周六收。其餘22區是周二、周六收，即今天有收回收。相關收運疑問可洽各區清潔隊➤https://reurl.cc/bXb82v
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