颱風海上、陸上警報一發布，不少人就急忙衝進住家附近超市、賣場搶買蔬菜、食物。全聯賣場連續兩天被目擊蔬菜幾乎被搶空，貨架上只剩下紅蘿蔔的孤單身影引發討論，正當眾人感嘆紅蘿蔔被欺負時，南部一名媽媽在颱風天解鎖了紅蘿蔔「新功能」，就是拿來堵住家中因為淹水而反撲的排水管，溫馨提醒「使用前要包好塑膠袋」，不可以浪費食物喔。
網友在臉書公開社團「路上觀察學院」，上傳一張全聯蔬菜貨架照，只見貨架上只剩下為數不少的紅蘿蔔，其他蔬菜都被掃光，好奇問：「為什麼欺負紅蘿蔔？」貼文引發討論，不少人分享自家全聯颱風第2天貨架實況，有的和原PO一樣只剩紅蘿蔔，有的則是剩下各式菇類、西洋芹。
《NOWnews今日新聞》記者實際在今（2）下午1時許前往全聯超市，發現擺放葉菜類的蔬菜貨架上剩最多的是各式菇類，另區蔬菜區則是西洋芹、紅蘿蔔、玉米、茭白筍、蕃茄、九層塔、秋葵、茄子、青椒、苦瓜與馬鈴薯等，數量都很充足。
雖然紅蘿蔔在颱風天時「被欺負」，總是孤單單地在蔬菜貨架上撐場。但在TikTok上擁有3.2萬讚的「fiona111ceo妍馨神農試」，近期分享媽媽在颱風天解鎖紅蘿蔔新功能，就是用來堵住家中因為淹水而不斷反撲的排水孔，而且晚餐剛好就是加了紅蘿蔔的咖哩，更是心一驚。
不過，當事的「生活急智王」媽媽在使用紅蘿蔔堵水前，有用塑膠袋包住紅蘿蔔，「水退了還可以拿來煮，一點都不浪費」。但全程目擊的女兒已有心理陰影。網友笑說：「紅蘿蔔這輩子完全沒想過自己的功能性這麼大！」、「紅蘿蔔貨架孤兒全新人生重啟」。
【颱風天媽媽解鎖紅蘿蔔新功能】影片獲「fiona111ceo妍馨神農試」授權使用，原始連結：颱風天媽媽解鎖紅蘿蔔新功能
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《NOWnews今日新聞》記者實際在今（2）下午1時許前往全聯超市，發現擺放葉菜類的蔬菜貨架上剩最多的是各式菇類，另區蔬菜區則是西洋芹、紅蘿蔔、玉米、茭白筍、蕃茄、九層塔、秋葵、茄子、青椒、苦瓜與馬鈴薯等，數量都很充足。
雖然紅蘿蔔在颱風天時「被欺負」，總是孤單單地在蔬菜貨架上撐場。但在TikTok上擁有3.2萬讚的「fiona111ceo妍馨神農試」，近期分享媽媽在颱風天解鎖紅蘿蔔新功能，就是用來堵住家中因為淹水而不斷反撲的排水孔，而且晚餐剛好就是加了紅蘿蔔的咖哩，更是心一驚。
不過，當事的「生活急智王」媽媽在使用紅蘿蔔堵水前，有用塑膠袋包住紅蘿蔔，「水退了還可以拿來煮，一點都不浪費」。但全程目擊的女兒已有心理陰影。網友笑說：「紅蘿蔔這輩子完全沒想過自己的功能性這麼大！」、「紅蘿蔔貨架孤兒全新人生重啟」。
【颱風天媽媽解鎖紅蘿蔔新功能】影片獲「fiona111ceo妍馨神農試」授權使用，原始連結：颱風天媽媽解鎖紅蘿蔔新功能
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